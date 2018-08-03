10 самых таинственных мест Казахстана

Мертвые озера, исцеляющие камни, загадочные рисунки в степи, видимые только с большой высоты – все это можно увидеть своими глазами на просторах нашей страны.

В Казахстане существует немало мест, скрывающих в себе множество тайн и загадок, не подвластных современной науке, о которых народ веками слагает легенды. Составить своеобразный рейтинг таких аномальных зон попытался сегодня Zakon.kz.

1 место. Остров Барсакельмес

Так называемый остров Барсакельмес, что дословно переводится с казахского языка – «пойдешь – не вернешься», оставался островом протяженностью 23 на 7 км лишь до конца прошлого века. Теперь же в связи с обмелением Аральского моря он является неотъемлемой частью суши. Это место издревле славится тем, что там нередко пропадают люди, появляются непонятные световые столбы и НЛО, а также необычные животные. Но большая часть легенд связана с различными временными аномалиями.

По словам местных жителей, в прошлых веках беглецы-каторжане, отсидевшись на острове всего пару лет, попадали к своим постаревшим родным спустя... десятилетия. Более того, во временные ловушки (правда, не столь длительные) якобы попадали и участники современных экспедиций. Бесследно исчезали там и целые артели рыбаков, уходившие к богатым рыбой берегам острова.

Местные жители связывают их исчезновение с появление на Барсакельмесе... доисторического летающего ящера, и как уверяют некоторые исследователи, им даже показывали зуб от свежего скелета динозавра. Правда ученые придерживаются версии о том, что небольшие суда рыбаков просто гибли во время штормов, а выживших добивали ядовитые змеи и насекомые, расплодившиеся на пустынном острове.

Это место издревле славится тем, что там нередко пропадают люди, появляются непонятные световые столбы и НЛО.

Источник фото: Ok.ru

2 место. Плато Устюрт

Это плато площадью около 200 тысяч кв. км захватывает территорию Казахстана и Узбекистана и расположено между Мангышлаком и заливом Кара-Богаз-Гол на западе, Аральским морем и дельтой Амударьи на востоке. До настоящего времени это место остается одним из самых неизученных на планете, так как подняться на плато можно только в нескольких местах. Его территория представляет собой сплошную пустыню без водоемов и постоянных рек.

Главной загадкой плато считаются так называемые «стрелы Устюрта», которые по своей загадочности ничем не уступают рисункам в знаменитой долине Наска. Они представляют собой выкладки из колотого камня высотой до 80 см. В длину каждая стрела 800-900 м, а в ширину 400-600 м, и все они направлены на северо-восток. Из-за их гигантских размеров стрелы нельзя увидеть с земли ни пешему человеку, ни всаднику. Обнаружить эти рисунки смогли только в 1986 году при проведении аэрофотосъемки.

Неподалеку от стрел ученые обнаружили выложенные из камня фигуры животных, похожих на гигантских черепах, которые тоже были направлены на северо-восток, а также множество небольших пирамид из неотесанного камня, напоминающих египетские пирамиды. В указанном направлении была найдена абсолютно прямая дорога из такого же камня, выложенная на бескрайних просторах пустыни. В результате появилась гипотеза, что весь это каменный древний комплекс, является ничем иным как космодромом. Тем более что, по рассказам побывавших там исследователей, им не раз приходилось наблюдать в небе появления НЛО.

Существуют и другие, более научные гипотезы. По одной из них эти сооружения предназначались для сбора воды в этих засушливых краях, по другой — для загона скота. Правда, эти версии вызывают сомнения, так как археологи установили, что стрелы были воздвигнуты гораздо раньше возникновения первых поселений человека в этой местности, причем поселения располагались южнее загадочного комплекса.

До настоящего времени это место остается одним из самых неизученных на планете.

Источник фото: darkbook.ru

3 место. Долина шаров

Долина шаров находится в урочище Торыш Мангистауской области. Вся долина буквально засыпана каменными шарами (конкрециями), различных размеров и цвета, происхождение которых пока доподлинно неизвестно. Уже более 250 лет ученые ломают голову над этой загадкой, но прийти к определенным выводам пока не могут.

По одной из версий, появление этих шаров связано с электроразрядами в земной коре, происходившими в зонах активных тектонических разломов. Во время вращения, породы преобразовались в шароподобные конкреции.

По другой версии, конкреции возникли в глубокой древности, в теплых водоемах, когда существовали благоприятные условия для размножения планктона. Заиленные скопления мелких организмов становились сердцевиной этих шаров, которые разрастались по принципу снежного кома. Когда воды отступали, причудливые круглые глыбы оказывались на суше.

Существует, конечно, и народное объяснение этой загадки. Мол, некий заморский великан Атлант (по другой версии, отважный батыр Ерсары-Баба) выстрелил из пушки и ядра-камни рассыпались по земле. Но как бы то ни было, легенды наделяют эти загадочные камни особыми магическими свойствами и считают, что они наполнены особой энергией.

Вся долина буквально засыпана каменными шарами (конкрециями), различных размеров и цвета.

Источник фото: varandej - LiveJournal

4 место. Акыртас

Дворцовый комплекс VIII–IX веков – Акыртас расположен в Жамбылской области и представляет собою руины некоего строения, возведенного из огромных темно-красных каменных блоков, каждый из которых весит до 10 тонн. Даже в наше время их стыковка представляет довольно непростую инженерную задачу, а потому непонятно, как это удалось сделать древним строителям.

Не раз выдвигалась версия об инопланетном вмешательстве в строительство сооружения. Тем более что местные жители утверждают, что над городищем время от времени появляются НЛО. Однако ни подтвердить, ни опровергнуть эту теорию так и не удалось.

Зато практически не вызывает сомнений то, что дворцовый комплекс оказывает определенное воздействие на людей, оказавшихся на его территории. От соприкосновения с камнями Акыртаса многие начинают чувствовать жар в руках и ногах, перестают ощущать усталость и тревогу. У кого-то обостряются зрение и слух, другие впадают в состояние транса, третьи испытывают сильный физический подъем. А некоторые, наоборот, ощущают тошноту и головокружение, начинают бредить наяву, им кажется, что под ногами у них дрожит земля.

Местные жители объясняют все это проявлением высших сил. Ученые же предполагают, что городище построено на месте тектонического разлома с огромными многоярусными пустотами в земной коре, и такое влияние на людей оказывают сложные процессы, происходящие в недрах.

Дворцовый комплекс VIII–IX веков возведен из огромных каменных блоков, каждый из которых весит до 10 тонн.

Источник фото: CA-News

5 место. Тургайский прогиб

Тургайский прогиб (ложбина) простирается к югу от Зауралья и Казахского мелкосопочника на многие сотни километров до зыбучих полупустынь Приаралья. Он прославился не только комплексом древних культовых сооружений, расположенных его территории, но и своими загадочными огнями и миражами.

Этот феномен многократно описывался советскими геологами с середины 50-х годов и продолжает бередить умы ученых и исследователей в наши дни. Как правило, огни возникают в вечерних сумерках где-то у горизонта, а порой и на расстоянии двух-трех километров. Огонь то разгорается сильнее, то меркнет, а потом неожиданно исчезает. Хотя доподлинно известно, что в месте появления свечения нет никакого жилья, свет видят все.

Местные жители объясняли геологам, что это душа умершего блуждает у своего могильника-мазара. Как-то раз ученые решили проверить эту версию, поехали в сторону огней и действительно добрались до роскошного могильника. Уфологи же предполагают, что причиной всему появление НЛО.

В советские годы было организовано несколько научных экспедиций, которые должны были исследовать феномен ночных степных огней. Исследователи действительно смогли увидеть и описать их, но научного объяснения их происхождению так и не нашли.

Тургайский прогиб прославился не только комплексом древних культовых сооружений, расположенных его территории, но и своими загадочными огнями и миражами.

Источник фото: Paranormal-news.ru

6 место. Мертвое озеро

Этот небольшой водоем – 100 метров в длину и 60 в ширину - распложен неподалеку от аула Сапак в Алматинской области и входит в список самых опасных мест на планете.

По неизвестным причинам, озеро не пересыхает даже в самый разгар жаркого лета и вода остается в нем ледяной. В нем не растут водоросли, не водится рыба, отсутствуют все виды водных насекомых, и нет даже комаров и мух на берегу.

Но свое название озеро получило еще и по той причине, что в нем почти каждый год тонут люди. Как правило, приезжие, не поверившие рассказам местных жителей. При этом утопленники не всплывают на поверхность через несколько дней, как это обычно бывает, а стоят на дне, выпрямившись в полный рост. Даже водолазы с полным баллоном воздуха, по невыясненным до конца причинам, начинают задыхаться, проведя в воде всего лишь несколько минут.

По легенде, свои смертоносные свойства озеро обрело после того, как сто лет назад жених в порыве ревности утопил в нем свою невесту прямо накануне свадьбы. С тех пор оно считается проклятым. По научной же гипотезе, всему виной токсичный газ, который выделяется из расщелины на дне водоема.

Это озеро входит в список самых опасных мест на планете.

Источник фото: infourok.ru

7 место. Поющая гора

Поющая гора (Аккум-Калкан) расположена на территории парка Алтын-Эмель в 180 км от Алматы между гребнями Джунгарского Алатау. Она представляет собой песчаный бархан длиной более трех километров и около двухсот метров в высоту, обладающий способностью создавать гул, который может менять тональность и силу звука в зависимости от погоды. При сильном ветре «песня» горы превращается в вой, крик или звук, похожий на гул реактивного двигателя, который слышен на несколько километров. Причем со временем он начинает нарастать, вызывая вибрацию земли.

Стоит отметить, что вопреки законам природы, бархан не кочует, а находится на одном месте. Поэтому существует гипотеза, что это не бархан, а курган, в котором покоится батыр или хан. Среди местных старожилов даже ходит легенда, что под горой покоятся останки Чингизхана, место захоронения которых не установлено до сих пор.

По другой народной легенде под холмом спрятался от гнева Всевышнего сам Шайтан (по другой версии – он уснул), вот и воет потому, что не может выбраться из своего укрытия (или ему снятся дурные сны).

Учены же считают, что этот холм образовался ветром, который нанес песок с отмелей реки Или. А звук возникает в результате трения и осыпания миллионов песчинок в сухую ветреную погоду. Чем больше движущаяся масса песка, тем выразительнее звук.

Бархан длиной более трех километров и около двухсот метров в высоту, обладает способностью создавать различные звуки.

Источник фото: Kazakhstan travel guide

8 место. Пустыня Кызылкум

Кызылкум – среднеазиатская пустыня, расположенная в междуречье Амударьи и Сырдарьи и захватывающая территорию сразу трех государств – Казахстана, Узбекистана и Туркмении. Здесь до сих пор имеется целый ряд малоисследованных аномальных участков, вызывающих интерес у ученых, уфологов и различных исследователей.

Но, пожалуй, главной достопримечательностью пустыни являются наскальные рисунки, обнаруженные в горах в Центральных Кызылкумах. На них изображены люди в скафандрах, а также предметы, похожие на космические корабли.

Эти рисунки начали активно изучать в 90-х годах прошлого столетия, однако точное их происхождение пока неизвестно. Кроме того, по словам местных жителей, в этих районах периодически наблюдают НЛО. Существует даже множество любительских фото, зафиксировавших в небе над пустыней Кызылкум странные летающие объекты. И хотя их подлинность не доказана, но и не опровергнута.

Кроме того, проведенные там геологические исследования позволили обнаружить в найденных в пустыне породах фрагменты неземного происхождения. По одной из околонаучных версий, это были частицы инопланетного корабля, который около 30 лет назад потерпел крушение в этом месте.

Здесь до сих пор имеется целый ряд малоисследованных аномальных участков, вызывающих интерес у ученых.

Источник фото: VisitUzbekistan.travel

9 место. Унгуртас

Гора Унгуртас находится в одноименном селении, расположенном в 100 километрах от Алматы. Мощный поток энергии, зафиксированный исследованиями, происходит на территории диаметром около 8 метров, и люди, посетившие это место, уверены, что излучение, идущее из недр, их заряжает, очищает, а так же способно излечить многие болезни. Согласно легенде, именно здесь система неба соединяется с системой земли, а потому это место часто называют «пуп Земли».

Энергия в зоне Унгуртаса концентрируется в камнях, выступах, но самый мощный поток наблюдается в невысоком столбце. Энергополе настолько сильное, что в первый раз человек может находиться у камня не более 15 минут, да и то обычно испытывает головную боль, слабость и другие неприятные ощущения. Однако при повторных посещениях все это проходит и организм чувствует в себе появление новых сил.

К слову, зафиксировать очень сильный выход энергии из земли и доказать, что устремляющийся в небо энергетический поток положительно влияет на биополе человека, смог в 2000 году профессор из Московского института Земли В. М. Бронников, проводивший исследования Унгуртаса с помощью различных методик и специальной аппаратуры.

Это место часто называют «пуп Земли».

Источник фото: silkadv.com

10 место. Озеро Кок-Коль

Озеро Кок-Коль расположено в Жамбылской области. Хотя в него не впадает и из него не вытекает ни одна река или ручей, вода в нем постоянно холодная и прозрачная, а ее уровень никогда не повышается и не понижается. Зато время от времени на спокойной до того водной глади внезапно появляются большие воронки, всасывающие плавающие предметы, которые затем бесследно исчезают. По мнению ученых, причина тому – сеть неизвестной системы подводных пещер.

Согласно древним легендам, Кок-Коль бездонен, и действительно в некоторых точках озера гидрологические исследования не сумели обнаружить дна. Те же легенды утверждают, что в глубинах озера живет «водяной дух Айдахаре», который иногда поднимается на поверхность и уволакивает под воду водоплавающих птиц и пьющих воду животных. В том числе и домашний скот.

О встречах с неизвестным существом, напоминающего гигантскую змею, рассказывали и многие исследователи озера, в том числе казахстанский краевед А.Печерский. Однако ни одного вещественного доказательства существования «змея» представлено не было.

Также многие посетители озера уверяют, что не раз слышали громкое шипение и рычание, якобы издаваемые подводным монстром. Однако ученые считают, что все эти страшные звуки издает само озеро из-за неких происходящих на дне процессов.

Согласно древним легендам, Кок-Коль бездонен.

Источник фото: Fuza.ru

Подготовил Владимир Демидов

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