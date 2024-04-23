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Тест: Хорошо ли вы знаете туристические места Казахстана?

Тест: Хорошо ли вы знаете туристические места Казахстана?, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 10:40 Фото: wikimedia/Andrey Shishkalov
Казахстан славится своей живописной природой и уникальным расположением. Страна находится в самом центре Евразии и поэтому привлекает туристов со всего мира. Здесь можно встретить как бескрайние степи, так и горные пейзажи с изумрудными озерами.

Zakon.kz предлагает пройти тест про главные туристические места Казахстана и определить, насколько хорошо вы их знаете.


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