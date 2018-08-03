Умирзак Шукеев ознакомился с АПК Туркестанской области

Заместитель Сагинтаева с рабочей группой посетил ряд объектов.

Сегодня с рабочим визитом Туркестанскую область посетил заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан – Министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В первую очередь, в Ордабасинском районе рабочая группа посетила тракторный завод по сборке сельскохозяйственной техники ТОО «Каz Kioti». На сегодняшний день спрос на продукцию завода высок. В настоящее время финансовая компания «КазАгроФинанс» принимает меры по кредитованию крестьян в целях приобретения продукции данного завода.

Отметим, что завод способен ежегодно собирать 6 тыс. тракторов. Умирзак Шукеев дал положительную оценку работе предприятия и отметил, что такие проекты полезны для экономики страны, а в случае необходимости государство окажет финансовую поддержку. Кроме того, он высоко оценил работу теплиц, расположенных в Ордабасинском районе.

Вместе с тем, аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев сообщил, что в настоящее время ведется работа по развитию сельского хозяйства, в том числе тепличных хозяйств.

Наряду с этим, в сельском округе Акдала города Арысь Умирзак Шукеев осмотрел посевные площади ТОО «Жана Акдала». В цехах предприятие ежедневно производят высококачественную томатную пасту. Напомним, что предприятие было создано в 2009 году, и на сегодня здесь на постоянной основе работают 48 человек. В сезонные периоды число работников достигает 200 человек.

В ходе визита Умирзак Естаевич подчеркнул, что в Туркестанской области большое значение придается развитию сельского хозяйства, а также отметил необходимость реализации полезных проектов. Помимо этого, во время встречи с аграриями региона он сказал, что государство продолжит оказывать широкую поддержку сельскохозяйственной отрасли, и пожелал крестьянам успехов в их начинаниях.

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