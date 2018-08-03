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Сергей Жуков из "Руки вверх!" рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

Жуков принес свои извинения поклонникам за необходимость отменить августовский тур по настоянию врачей.

Фото : соцсети3 августа 2018, 21:48

Лидер группы "Руки вверх!" опубликовал в своем аккаунте в соцсети Instagram пост, в котором рассказал о проблемах со здоровьем, передает Zakon.kz.

По словам певца, в последние несколько дней он получал много сообщений с вопросами о его здоровье и решил все рассказать в видео, которое записал в больничной палате.

"В начале июня я начал лечение, но, к сожалению, становилось не лучше, а хуже", — заявил Жуков.

Жуков добавил, что это "не одна из страшнейших болезней, про которые могли многие подумать". Сергей рассказал, что он не прикован к постели, но вынужден оставаться в больнице, поскольку должен посещать ежедневные процедуры.

"Я привязан к этому аппарату, который постоянно ношу с собой, 24 часа в сутки", — отметил он.

Жуков принес свои извинения поклонникам за необходимость отменить августовский тур по настоянию врачей. Он поблагодарил людей, которые поддерживают его на этом этапе. В августе певцу предстоит еще одна операция.


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