Сергей Жуков отменил выступления "Руки вверх!" из-за болезни
Фото: Instagram/sezhukov
Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков из-за болезни отменил два выступления, сообщает Zakon.kz.
Как пишет mk.ru со ссылкой на дочь артиста Нику, певец вернулся в Москву и активно занимается лечением. Однако чем именно болен певец, не сообщается.
"Что делать: к сожалению, вирус не щадит никого", – заявили создатели сериала о жизни музыкального ВИА "Васильки" советского периода.
Ранее сообщалось, что группа "Руки вверх!" может остаться без прав на свои хиты.
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