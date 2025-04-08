Сергей Жуков отменил выступления "Руки вверх!" из-за болезни

Лидер группы "Руки вверх!" Сергей Жуков из-за болезни отменил два выступления, сообщает Zakon.kz.

Как пишет mk.ru со ссылкой на дочь артиста Нику, певец вернулся в Москву и активно занимается лечением. Однако чем именно болен певец, не сообщается.

"Что делать: к сожалению, вирус не щадит никого", – заявили создатели сериала о жизни музыкального ВИА "Васильки" советского периода.

Ранее сообщалось, что группа "Руки вверх!" может остаться без прав на свои хиты.