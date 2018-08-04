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Под Красноярском разбился пассажирский вертолет

На борту было 18 человек, среди которых — три члена экипажа. Все они погибли.

Фото : РИА Новости4 августа 2018, 10:12

В Красноярском крае разбился пассажирский вертолет Ми-8. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Машина совершила жесткую посадку в Туруханском районе в двух километрах от населенного пункта Игарка. На борту было 18 человек, среди которых — три члена экипажа. Все они погибли.

В свою очередь, агентство РИА Новости сообщает, что вертолет перевозил сотрудников компании «Анкор». После удара о землю машина разрушилась и загорелась.

По информации «Интерфакс», вертолет принадлежал авиакомпании «ЮТэйр».

Источник: Лента.ру


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