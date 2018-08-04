До Аблязова пытаются достучаться через французские СМИ

Заметку об Аблязове и необходимости явки на допрос опубликовало популярное издание во Франции Le Figaro 3 августа.

Уведомление о необходимости явки на допрос казахстанского беглого олигарха Мухтара Аблязова опубликовали французские СМИ, сообщает Zakon.kz.

Об этом написала казахстанка в Facebook.

Заметку об Аблязове и необходимости явки на допрос опубликовало популярное издание во Франции Le Figaro 3 августа.

В опубликованном тексте говорится о том, что Генеральная прокуратура Казахстана просит Мухтара Аблязова явиться на допрос в Астане. Это нужно сделать 16 августа в 15.00 часов. Прийти он может с адвокатом или без него, потому что у него есть право на государственного защитника.

Ранее пресс-служба Генпрокуратуры Казахстана сообщила, что Аблязов вызван на допрос по делу об убийстве банкира Ержана Татишева.

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