Астана вновь "поплыла" после дождя

Стоит отметить, что накануне ДЧС города предупреждал астанчан о надвигающейся грозе.

Для жителей Астаны стало традицией после каждого сильного ливня публиковать видео, на котором запечатлены затопленные дороги столицы, передает ИА «NewTimes.kz».

В субботу вечером столицу накрыли гром и сильный ливень.

Видеодоказательства последствий дождя не заставили себя ждать: в лентах соцсетей с разницей в несколько минут стали появляться видеоролики с затопленными улицами, по которым словно корабли плыли легковушки.

Стоит отметить, что накануне ДЧС города предупреждал астанчан о надвигающейся грозе.

Сегодня спасатели вновь объявили штормовое предупреждение на 5-7 августа, по данным синоптиков, в эти дни в Астане ожидается гроза.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!