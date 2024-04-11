Сильный дождь и гроза: спасатели вновь обратились к алматинцам
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В Алматы снова прогнозируют дожди и грозы. В Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города выступили с рекомендациями к жителям, сообщает Zakon.kz.
По данным ДЧС, РГП "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение. Согласно ему, алматинцев 12 апреля 2024 года ожидает непогода.
"Утром и днем прогнозируют сильный дождь и грозу. При грозе порывы ветра составят 18 метров в секунду".Пресс-служба ДЧС Алматы
Специалисты в очередной раз настоятельно рекомендуют алматинцам придерживаться следующих советов:
- владельцам частных домов стоит принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока;
- обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач;
- не стоять под слабо укрепленными конструкциями, их разрушение может привести к травмированию.
О ненастье предупреждали и 9 апреля. Тогда во время проливного дождя в городе вели ремонт дорог. Жителей озадачил такой подход рабочих. На следующий день подрядчик принес извинения.
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