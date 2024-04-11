Сильный дождь и гроза: спасатели вновь обратились к алматинцам

Фото: pxhere

В Алматы снова прогнозируют дожди и грозы. В Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города выступили с рекомендациями к жителям, сообщает Zakon.kz.

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