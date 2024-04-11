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Сильный дождь и гроза: спасатели вновь обратились к алматинцам

Сильный дождь и гроза: спасатели вновь обратились к алматинцам, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 12:54 Фото: pxhere
В Алматы снова прогнозируют дожди и грозы. В Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города выступили с рекомендациями к жителям, сообщает Zakon.kz.

По данным ДЧС, РГП "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение. Согласно ему, алматинцев 12 апреля 2024 года ожидает непогода.

"Утром и днем прогнозируют сильный дождь и грозу. При грозе порывы ветра составят 18 метров в секунду".Пресс-служба ДЧС Алматы

Специалисты в очередной раз настоятельно рекомендуют алматинцам придерживаться следующих советов:

  • владельцам частных домов стоит принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока;
  • обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач;
  • не стоять под слабо укрепленными конструкциями, их разрушение может привести к травмированию.

О ненастье предупреждали и 9 апреля. Тогда во время проливного дождя в городе вели ремонт дорог. Жителей озадачил такой подход рабочих. На следующий день подрядчик принес извинения.

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