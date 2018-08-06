В Египте обнаружили новую статую Сфинкса

Она ничем не уступает знаменитому Сфинксу в Гизе.

В египетском Луксоре ремонтировавшие дороги рабочие нашли под землёй новую статую Сфинкса, сообщает Лайф.

По словам главы управления по делам памятников древности провинции Мухаммеда Абдель Азиза, статуя представляет собой льва с человеческим лицом.

Отмечается, что она ничем не уступает знаменитому Сфинксу в Гизе, который создали по распоряжению четвёртого фараона IV династии Древнего царства (около 2500 года до нашей эры) Хефрена.

При этом доставать находку из земли пока никто не спешит. Специалисты боятся повредить статую в связи с резкими изменениями климата.

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