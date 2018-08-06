Тайна смерти Мэрилин Монро: 7 неожиданных версий смерти актрисы

Мэрилин была найдена мёртвой в ночь с 4 на 5 августа 1962 года.

Безжизненное тело Мэрилин Монро, без одежды и в неестественной позе, с телефонной трубкой в руке обнаружили 5 августа, передает bigpicture.ru.

По официальной версии актриса покончила с собой: согласно отчету следователя, актриса приняла больше 40 таблеток барбитуратов. Но до сих пор в мире продолжают возникать невероятные теории и мистификации вокруг смерти культовой артистки.

Мэрилин была найдена мёртвой в ночь с 4 на 5 августа 1962 года. С момента смерти Монро прошло больше полувека, но ее гибель по‑прежнему остается загадкой для многих. Известно, что звезда пребывала в невротическим состоянии и употребляла седативные и стимулирующие препараты. Оба этих фактора оправдывают версию самоубийства. Но все же многие уверены, что за смертью Монро долгие годы скрывается тайна.

Мэрилин Монро убили по заказу ЦРУ

Одна из теорий утверждает, что Монро погубила тесная связь с семьей Кеннеди. Актрису «заказали» ЦРУ, чтобы отомстить президенту Джону Кеннеди за неудавшееся вторжение на Кубу. Но почему Монро? В 2003 году Мэтью Смит в своей книге «Жертва: секретные записи Мэрилин Монро» пишет, что в ЦРУ знали о романе актрисы с обоими братьями Кеннеди. Убив ее, органы хотели оказать давление на президента и его семью. В 2015 году теорию Смита «подогрели» признания отставного офицера ЦРУ, который на смертном одре признался, что именно он убил Монро. Однако позже выяснилось, что признание офицера — не более, чем мистификация, любезно предоставленная поддельным новостным сайтом.

Мэрилин Монро убил Роберт Кеннеди

Одна из первых версий, возникших после смерти Мэрилин, говорит, что младший брат президента Кеннеди Роберт сам убил артистку, так как боялся, что она расскажет об их романе и его политическая карьера пойдет под откос. Эту же версию озвучил Фрэнк Капелл в 1962 году в своей книге «Странная смерть Мэрилин Монро». Особой поддержки версия Капелла не получила, и страсти утихли. Но в 1973 году писатель Норман Мейлер «подлил масла в огонь», выпустив очередную биографию Мэрилин, где утверждал, что актриса была убита своим любовником — сенатором Робертом Кеннеди.

Убедительных доказательств у Мейлера не было, но громкая реклама сработала — книга продавалась бешеным тиражом. Еще два года спустя другой последователь этой теории, журналист Энтони Скадуто написал статью. Опираясь сразу на несколько источников, он объяснил, за что Кеннеди убил Монро. По его мнению, актриса знала слишком много политических тайн и записывала информацию в свой секретный дневник.

Мэрилин Монро убил Роберт Кеннеди, но он действовал не один

Еще одна теория была выдвинута «желтым» журналистом Энтони Саммерсом, который в 1985 году написал книгу «Богиня. Тайны жизни и смерти Мэрилин Монро». Автор утверждает, что Роберт Кеннеди поощрял вредные привычки Мэрилин. Более того, политик собственноручно позаботился о последней, роковой дозе снотворного. По словам Саммерса, президент боялся, что Мэрилин расскажет об их романе, а потому вместе со своим зятем Питером Лоуфордом организовал передозировку. Также автор утверждает, что обставить все как самоубийство помог Дж. Эдгар Гувер, занимавший должность директора ФБР.

Теория Саммерса подкрепляется словами экономки Монро Юнис Мюррей, которая первой обнаружила тело актрисы. В интервью журналисту Мюррей призналась: «О, почему мне нужно продолжать это укрывать? Ну, конечно, там был Бобби Кеннеди, и, конечно, у них был роман».

Мэрилин случайно убили ее же врачи

Еще одна книга о жизни и смерти Мэрилин Монро была написана Дональдом Спото в 1993 году. По мнению автора, Монро солгала врачам о своем лечении, в результате чего ей выписали неправильную дозу лекарств. С помощью той самой экономки Юнис Мюррей смерть Мэрилин была обставлена как самоубийство. Несмотря на полицейские отчеты и заявления экономки, версия Спото не получила поддержки и была отвергнута.

Мэрилин Монро убили, потому что она слишком много знала об НЛО

Одну из самых безумный версий смерти Мэрилин Монро выдвинул теоретик внеземного заговора, доктор Стивен Грир. Он утверждает, что Монро слишком много знала об… НЛО. В своем фильме «Непризнанные» Грир заявил, что Мэрилин планировала утечку сверхсекретных сведений о Розуэлльском инциденте 1947 года (предполагаемое крушение неопознанного летающего объекта около города Розуэлл в штате Нью-Мексико, США). Чтобы остановить утечку секретной информации, офицер ЦРУ избавился от опасной блондинки, инсценировав самоубийство.

Мэрилин Монро убила мафия

В 1982 году частный детектив Мило Сперильо озвучил ошеломляющее предположение: Монро была убита профсоюзным лидером Джимми Хоффа и боссом Чикагской толпы Сэмом Джанканой. Свою теорию Сперильо подробно объясняет в книге «Убийство Мэрилин Монро: дело закрыто». Несмотря на сомнительные доказательства, книга детектива привела к возобновлению дела о смерти Мэрилин. Однако после нового расследования окружной прокурор Лос-Анджелеса закрыл дело: теория Сперильо не подтвердилась.

Мэрилин Монро убила мафия по приказу братьев Кеннеди

В 2012 году биограф Дарвин Портер написал книгу «Мэрилин: Конец радуги», в которой предположил, что актрису убил босс мафии Сэм Джанкана по приказу одного из братьев Кеннеди. Портер считает, что Монро собиралась рассказать о своих романах с президентом и его братом, а семья Кеннеди просто не могла этого допустить. А дальше — как в остросюжетном детективе: Портер пишет, что как минимум пять мафиози вошли в дом Монро, усыпили девушку хлороформом, после чего накачали барбитуратами и перенесли в спальню.

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