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Дом Мэрилин Монро в Лос-Анджелесе спасли от сноса

Дом Мэрилин Монро в Лос-Анджелесе спасли от сноса Фото: pixabay
Городской совет Лос-Анджелеса принял решение не сносить дом, в котором жила прославленная актриса Мэрилин Монро. Его признали важной частью исторического и культурного наследия, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает IndieWire, дом, который Мэрилин Монро купила за 77,5 тысячи долларов в 1962 году и в котором умерла в возрасте 36 лет, удалось спасти от уничтожения. Особняк с четырьмя спальнями в районе Брентвуд выкупила за 8,35 млн долларов компания Glory of the Snow LLC, которая в июле 2023 года подала в департамент строительства Лос-Анджелеса заявку на его снос и 5 сентября получила соответствующее разрешение.

Городской совет Лос-Анджелеса вмешался в ситуацию и единогласно проголосовал за то, чтобы сохранить дом актрисы. По словам членов совета, построенный в 1929 году особняк следует официально признать исторической достопримечательностью.


"К сожалению, департамент строительства и безопасности выдал разрешение на снос до того, как моя команда и я могли вмешаться и решить проблему. Этот дом необходимо сохранить как значимую часть истории, культуры и наследия Голливуда и Лос-Анджелеса", – заявила член городского совета Трэйси Парк.

Ранее стало известно, какая актриса сейчас – самая богатая в мире.

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