Опубликован список обладателей образовательных грантов

В Казахстане в конкурсе на присуждение образовательных грантов принимали участие 75 430 человек.

Определены получатели государственных образовательных грантов, сообщает Kazpravda.kz

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Напомним, в Казахстане в конкурсе на присуждение образовательных грантов принимали участие 75 430 человек, в том числе 60327 человек с казахским языком обучения, 14 810 – с русским языком обучения, 293 – с английским языком обучения.

По информации пресс-службы Министерство образования РК, в текущем году увеличен объем госзаказа на 20 тысяч грантов. Из них 11 тысяч направлены на технические специальности, в том числе на подготовку специалистов в области информационных технологий, робототехники и нанотехнологий, 5 тысяч на другие специальности, востребованных рынком труда, 3 тысячи направлены на подготовку магистров, 1 тысяча – на подготовку докторов PhD. Так, количество образовательных грантов на высшее образование увеличено до 53 594 грантов.

Отмечается, что с учетом указанных приоритетов основная часть грантов (24 737) предусмотрена на технические и технологические специальности, 9 499 грантов – на педагогические, 2 785 грантов – на сельскохозяйственные и ветеринарные специальности, 2 700 грантов – на медицинские, 1 450 – на гуманитарные, 100 – права, 300 – искусств, 1 780 – социальных наук, экономики и бизнеса, 3 246 – на специальности естественных наук, 2 330 – на специальности услуги, а также 500 грантов на специальности военного дела и безопасности.

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