Опубликован список обладателей грантов в магистратуру

В Казахстане завершилась работа республиканской комиссии по присуждению образовательных грантов в магистратуру. Об этом 23 августа 2023 года рассказали в Министерстве науки и высшего образования РК, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, государственные образовательные гранты присуждены по итогам заседания республиканской комиссии, в состав которой вошли депутаты Парламента РК, представители министерства, заинтересованных госорганов, профсоюзов сферы образования, Нацпалаты предпринимателей РК и общественных организаций.

С полным списком обладателей образовательных грантов в магистратуру можно ознакомиться в Telegram-канале Zakon.kz.

По данным МНВО, всего для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов в текущем году приняли участие 14 612 человек. Из них 8359 присуждены государственные образовательные гранты.

"Зачисление в вузы завершится до 28 августа 2023 года". Пресс-служба МНВО РК

Ранее сообщалось, что Казахстане с 1 сентября 2023 года увеличат размер стипендий. Согласно постановлению правительства, которое подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов, увеличение стипендий ожидает: студентов бакалавриата – на 20%, обучающихся в рамках магистратуры-докторантуры – на 15%, студентов ТиПО – на 50%.

Подробнее о размерах стипендий можете прочитать здесь.