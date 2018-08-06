Присуждение гранта за 25 баллов объяснили в МОН РК

Всего в этом году образовательные гранты получили 862 представителей казахской диаспоры.

Вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов объяснил присуждение образовательного гранта абитуриенту, набравшему 25 баллов, сообщает МИА "Казинформ".

По его словам, с такими баллами грант могут получить выпускники колледжей, которые поступают в вузы на ускоренный срок обучения.

"Как вышли 25 баллов? Например, есть те, кто поступает в вуз по сокращенной программе, они учатся три года. Если для выпускников 11 классов максимальный балл 140, а проходной - 50, то для выпускников колледжей, которые выбирают только два предмета, максимальный балл - 70, а проходной 25. По предложениям национальной палаты предпринимателей "Атамекен", колледжей, мы выделили гранты для выпускников колледжей, но они оказались не востребованы, и поэтому грант смогли получить и выпускники с минимальным пороговым баллом", - сказал он.

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Добавим, что с 25 баллами на грант смог поступить абитуриент, который является представителем казахской диаспоры, то есть не гражданин РК. Он поступил на специальность "Физическая культура и спорт". Среди поступивших также есть этнические казахи, набравшие по 26, 27, 29, 31 и 33 балла. Всего в этом году образовательные гранты получили 862 представителей казахской диаспоры.

Как сообщил А.Аймагамбетов, среди желавших поступить на грант были жители России, Узбекистана, Кыргызстана, Монголии, Китая и некоторых европейских стран.

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