Снижение штрафов, смягчение санкций и предупреждения - еще раз об оптимизации КоАП

Законопроектом предусмотрено смягчение некоторых норм, например, перевод ряда составов административных правонарушений в сферу гражданской или дисциплинарной ответственности.

С момента внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях выходило много материалов о вводимых новшествах. Вице-министр юстиции РК Наталья Пан обобщила имеющуюся информацию и напомнила об основных изменениях, важности оптимизации и влиянии поправок, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Напомним, 28 декабря 2017 года Главой государства был подписан закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях».

Как отмечает вице-министр юстиции Наталья Пан, закон достаточно объемный и содержит в себе три основных направления: гуманизация административно-деликтного законодательства (61% от всех поправок), совершенствование отдельных институтов производства по делам об административных правонарушениях (8% от всех поправок) и систематизация процедурных и процессуальных норм КоАП (31% от всех поправок), которая предусматривает совершенствование порядка пересмотра дел и определяет процессуально-правовой статус «предписания о необходимости уплаты штрафа».

Усиление норм КоАП данным законопроектом не предусматривается. Напротив, предусмотрено смягчение некоторых норм, например, перевод ряда составов административных правонарушений в сферу гражданской или дисциплинарной ответственности, пересмотр санкций административных деяний на предмет их возможного смягчения и снижения.

"Одним из наиболее значимых новшеств нового КоАП является введение сокращенного производства по делу об административном правонарушении. Данный институт позволяет оплатить штраф в размере 50% от налагаемого штрафа в течении семи суток. Ранее он действовал только в отношении физических лиц. Институт сокращенного производства распространен в отношении должностных и юридических лиц, а также по правонарушениям, зафиксированным специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме", - отметила Наталья Пан.

Данный институт распространил свое действие дополнительно на 673 состава административных правонарушений. Кроме этого, ранее ч.2 ст. 810 КоАП запрещала применять сокращенное производство по делу об административном правонарушении в случаях, когда санкцией статьи предусмотрены иные виды взыскания. Это ограничение касалось тех составов правонарушений, санкции которых на альтернативной основе предусматривают «штраф» либо «предупреждение». После же принятия Закона сокращенное производство распространено и на эти случаи.

Поправками предусмотрено смягчение санкций по 339 составам административных правонарушений.

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"В частности, Законом по 158 составам снижены размеры штрафов. 31 состав дополнен видом взыскания в виде «предупреждения». В 150 составах смягчены санкции путем их замены на менее репрессивные взыскания. Наряду с этим предусмотрено положение, обязывающее налагать предупреждение, если отсутствуют отягчающие обстоятельства. К примеру, за превышение установленной скорости размеры штрафов снижены на половину. Если ранее за превышение скорости от 10 до 20 км/ч штраф составлял чуть более 24 тыс. тг (10 МРП), то сейчас размер штрафа составляет 12 тыс. тг (5 МРП). Аналогичным образом снижен размер штрафа за проезд на запрещающий сигнал светофора с 20 МРП до 10 МРП, а также по другим некоторым правонарушениям в сфере дорожного движения", - отмечает вице-министр юстиции РК.

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Еще один пример. Если раньше за невключенные фары в дневное время суток предусматривался штраф в размере 12 тыс. тг (5 МРП), то сейчас в случае отсутствия отягчающих обстоятельств может быть назначено предупреждение. В противном случае штраф составляет 7215 тг (3 МРП). Данное положение применяется по всем статьям КоАП. То есть там, где в санкции статьи предусмотрено предупреждение и нет отягчающих обстоятельств, применяется предупреждение.

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