Экс-заместитель Храпунова: Он заставил меня подписать заключение земельной комиссии

Заместителем акима Алматы Виктора Храпунова Яков Заяц работал с мая 1998 по 2007 год.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы проходит главное судебное разбирательство по делу экс-акима Алматы Виктора Храпунова и его предполагаемых подельников. Бывший заместитель Храпунова 71-летний Яков Заяц дал показания в суде. Он рассказал, что подписывал документы под угрозами своего начальника, передаёт корреспондент BNews.kz.

Яков Заяц обвиняется по ч. 2 ст. 307 УК РК (в редакции 1997 года) "Злоупотребление должностными полномочиями". Заместителем акима Алматы Виктора Храпунова Яков Заяц работал с мая 1998 по 2007 год.

Согласно показаниям подсудимого, он подписывал документы об изменении целевого назначения тех или иных земельных участков и объектов. Так, в начале 2000-х годов им были подписаны заключения в отношении "Дубовой рощи", "Горячих источников" (которые относились к природоохранной зоне), поликлиники ветеранов ВОВ и других объектов о передаче их в частную собственность.

"Он заставил меня и членов комиссии, там уже были подписи членов комиссии, подписать заключение земельной комиссии по изменению целевого назначения земельного участка (речь идет о комплексе "Дубовая роща" в природном парке "Медеу" - прим. ред.) (...) Дело в том, что сдавалась недвижимость на этом участке, когда недвижимость была продана, задача земельной комиссии была изменить владельца земельного участка. Наша роль касалась только изменения собственности земельного участка. Мы не вникали (в подробности - прим. ред.)", - рассказал в суде Яков Заяц.

Сам Храпунов объяснял это тем, что в тот период многие передавали объекты из общего пользования в частную собственность. Когда прокурор задал вопрос, почему зная, что идет вразрез с законодательством, он подписал документ, Заяц отметил, что Храпунов ему угрожал.

"Под его нажимом, он угрожать начал, у меня как раз был перед операцией (период - прим.ред.). Я согласился, я виноват – признаюсь", - добавил Заяц.

При этом, порой подпись заместителя акима ничего не решала, говорит он.

"Я тебя уберу, я тебя уничтожу. Какие могут быть последствия? Что самое интересное, подписал я или не подписал - никакого значения это не имело. Многие документы я не подписывал, но все равно он оформлял. И земельные участки, и недвижимость, потому что он по закону единственный руководитель, который имеет право изменить назначение, продать и так далее", - рассказал в суде экс-чиновник.

Также подсудимый Заяц пояснил, что с Виктором Храпуновым его связывали исключительно служебные отношения.

"Ранее я работал председателем Алатауского райисполкома, он работал председателем Ленинского райисполкома. После он работал первым заместителем главы администрации города при Нуркадилове и там мы пересекались. Потом он ушел министром, я работал в администрации президента в организационно-контрольном отделе. После он пригласил меня работать в Алматы в 1998 году", - сказал он.

Напомним, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы проходит главное судебное разбирательство по делу в отношении Виктора и Лейлы Храпуновых, а также других 10 лиц.

Суд над четой Храпуновых и их родственником Айяром Ильсовым проходит заочно, остальные обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Среди них Куандык Бискультанов, Алтай Касымов, Яков Заяц, Абай Сапаров, Серик Есмуканов, Айяр Ильясов, Айнакуль Садыкбаева, Абдул-Газиз Мукашев, Абылайхан Карымсаков, Габиден Кайымсултанов. Некоторые из подсудимых в разное время работали в акимате Алматы. Все они присутствуют на слушаниях.

Ранее из обвинительного акта стало известно, в чем обвиняют фигурантов, а также земельные участки и объекты, незаконно приватизированные Храпуновым.

Виктор и Лейла Храпуновы и остальные подсудимые обвиняются в хищении государственного имущества, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, получении взяток и легализации похищенного имущества, совершённых организованной преступной группой. Причиненный ущерб государству превышает 250 миллионов долларов.

Отметим, дело состоит из почти 400 томов, по нему проходят 212 свидетелей. Председательствующий судья - Касым Калмагамбетов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!