Прокуратура Алматы оспорила незаконное решение экс-акима Храпунова
Фото: unsplash
Прокуратура Алматы вернула часть комплекса Скорой медицинской помощи, выведенную в частную собственность бывшим акимом города Виктором Храпуновым, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве подчеркнули, что 15 февраля 2024 года вступило в законную силу решение Специализированного межрайонного экономического суда Алматы от 27.11.2023 о признании недействительным решения о выводе части имущественного комплекса Скорой медицинской помощи в частную собственность.
"В суде незаконность решения бывшего акима города Алматы Храпунова В. по выводу в частные структуры здания площадью 3800 кв. м и 50 соток земли (пр. Райымбека, 196), подтвердилась".Пресс-служба прокуратуры Алматы
В результате часть имущественного комплекса в области здравоохранения города возвращена в государственную собственность.
Виктор Храпунов возглавлял Алматы с 16 июня 1997 года по 9 декабря 2004 года.
13 марта 2024 года сообщалось, что прокуроры Туркестанской области возвратили государству охотничье угодье площадью 4400 га, принадлежащее недобросовестному лесопользователю – авиакомпании Scat.
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