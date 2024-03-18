Прокуратура Алматы оспорила незаконное решение экс-акима Храпунова

Прокуратура Алматы вернула часть комплекса Скорой медицинской помощи, выведенную в частную собственность бывшим акимом города Виктором Храпуновым, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве подчеркнули, что 15 февраля 2024 года вступило в законную силу решение Специализированного межрайонного экономического суда Алматы от 27.11.2023 о признании недействительным решения о выводе части имущественного комплекса Скорой медицинской помощи в частную собственность.

"В суде незаконность решения бывшего акима города Алматы Храпунова В. по выводу в частные структуры здания площадью 3800 кв. м и 50 соток земли (пр. Райымбека, 196), подтвердилась". Пресс-служба прокуратуры Алматы

В результате часть имущественного комплекса в области здравоохранения города возвращена в государственную собственность.

Виктор Храпунов возглавлял Алматы с 16 июня 1997 года по 9 декабря 2004 года.

13 марта 2024 года сообщалось, что прокуроры Туркестанской области возвратили государству охотничье угодье площадью 4400 га, принадлежащее недобросовестному лесопользователю – авиакомпании Scat.