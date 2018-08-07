Жуткая история девочки-инвалида шокировала казахстанцев

Над ребенком совершили насилие, мама продавала ее за деньги и картошку.

Основатель движения "НеМолчи" Дина Смаилова рассказала историю 14-летней Дианы. Ребенка, родившегося с проблемами со здоровьем, чуть не угробили мать и бабушка, передает Zakon.kz.

Согласно рассказу Дины Смаиловой, Диана родилась в 2004 году вторым ребенком у наркоманки. Родилась с проблемами: заячья губа, отставание в умственном и физическом развитии. Когда девочке было 1,5 года она попала в интернат, потому что маму посадили за сбыт наркотиков. Через 5 лет, выйдя на свободу, женщина забрала Диану, чтобы вернуть себе комнату в общежитии.

"Через несколько месяцев, после того как мать вышла из тюрьмы, в июле 2011 года, страну потрясла новость о том, что родная бабушка избила внучку костылем. Заместитель главного врача по медицинской части детской городской клинической больницы №1 Алматы Николай Дьяченко сообщит тогда о том, что девочку прооперировали. У Дианы была диагностированная сочетанная черепно-мозговая травма, внутричерепная гематома, перелом косой плечевой кости. Было сделано все необходимое, включая предоперационную подготовку, убрали гематому, прооперировали, наложили гипс", - написала Дина Смаилова.

Бабушку депортировали в Россию, а девочка осталась с матерью. 3 августа 2018 года в "НеМолчиДетиKZ" обратилась женщина по имени Надежда из Капчагая. Она увидела репортаж про Диану и потеряла покой, стала искать девочку, чтобы помочь. В 2017 году она смогла забрать ее к себе по доверенности.

Причем, как рассказала Надежда, в мае 2017 года, когда она без предупреждения приехала к матери Дианы, она увидела, что та спит на полу у батареи на тряпках. На девочке было много шрамов, в школу она не ходила. Выяснилось, что мать показывала липовую справку о том, что девочка якобы в России у бабушки и учится там.

"Я с ребенком поехала проходить медкомиссию, мне врачи сказали, что ей нельзя в обычную школу, что она инвалид. Прошли массу комиссий, год наблюдались у психологов. Везде она рассказывает страшные вещи, как мама бьет молотком по лицу, мама ухо оторвала пассатижами, у нее копчик перебитый, там все тело в шрамах, вся буквально мелкими шрамами, даже на голове у нее насчитали около 80 разных шрамов, мелких, как будто в нее тыкали тупым предметом", - передала слова Надежды Дина Смаилова.

Ей удалось устроить ребенка в школу, но в третий класс и на домашнее обучение. Учится девочка хорошо, каждую неделю ее водят к психологу. На одном из сеансов психолог спросила, что Диана знает про дяденек.

"А она вдруг отвечает, я все знаю, я знаю мужской половой орган. Мне стало плохо, об этом она мне не говорила, я впервые от нее такое услышала. Психолог посоветовала мне, чтобы я дала ей блокнот и пусть она там все пишет. Я последовала совету психолога, она там такое написала, что мне с сердцем плохо стало, одно понятно, над ребенком было насилие и мама ее продавала за 200 тенге, и за 800, и за 6000 тенге, и за картошку. Там все она расписала, как мама била, однажды она сломала ей руку, привязала скотчем к стулу и сказала не шевелиться, а она шевелилась, поэтому рука кривая стала. Она даже указала там какие-то имена мужчин", - сказано в рассказе о девочке.

Узнав об этом, Надежда написала заявление в Ауэзовском РОВД Алматы, в октябре 2017 года.

"Диана говорит следователю, я вас помню, когда вы приходили к нам домой, меня мама в шкафу прятала, я вас видела, мне надо было сидеть тихо, иначе меня мама опять побила бы. А следователь говорит, я когда тебя видел, ты такая не была, вот этого с лицом не было у тебя, у тебя нормальное лицо было, а сейчас у Дианы ни носа, ни зубов, ни губ ничего нету, лицо все разбитое, нос сломанный. Она им все рассказала, что мама с ней делала, что дядьки делали", - рассказала Надежда.

Женщина сейчас пытается получить опекунство над девочкой. Но мать Дианы родительских прав не лишают, потому что у нее есть еще две дочери.

"В полиции говорят, мы не можем лишить ее родительских прав, тогда придется забирать у нее младшую дочь, а за младшей она хорошо смотрит. Верните ей Диану, мы будем контролировать чтобы она ее не била. Ну вы что, как я ее отдам, она вам что котенок что ли? Никому я ее не отдам, помогите мне оформить опекунство!", - обратилась Надежда.

Как отметила Дина Смаилова, девочке необходимо комплексное медицинское и психологическое обследование, ряд пластических операций, у нее выбиты зубы, нужна помощь стоматологов.

Из этических соображений редакция не публикует фотографии ребенка. В алматинской полиции обещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

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