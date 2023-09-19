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"Мама сбила пешехода": мошенники выманили у 10-летнего ребенка 700 тысяч тенге

мошенница обманула ребенка Фото: pexels
В Актобе телефонные мошенники выманили у ребенка деньги, сообщив, что ее мама якобы совершила ДТП, пишет Zakon.kz.

По данным полиции, ребенку позвонила женщина и начала рассказывать вымышленную историю о том, что ее мама сбила человека на дороге и теперь ей нужны деньги. 

Для убедительности мошенница передала телефон "маме", которая рассказала, где хранятся деньги. 

"В панике девочка даже не поняла, что голос не принадлежит ее маме, и не перезвонила ей для уточнения всех обстоятельств. Мошенники проинструктировали 10-летнюю девочку, как передать деньги их сообщнику, который и забрал пакет с крупной суммой в размере 700 тысяч тенге. Обман раскрылся, когда мама вернулась домой", – рассказали в полиции.

Полиция задержала 23-летнего подозреваемого, который признал свою вину. По словам мужчины, работу ему предложили в социальных сетях. Неизвестные объяснили, что работа заключалась в том, чтобы забрать у потерпевшей деньги и перевести всю сумму на указанный счет.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 190 УК РК "Мошенничество".

Казахстанцев предупредили о заметном увеличении количества обращений в полицию от пострадавших, ставших жертвами обмана.

"Мошенники звонят, утверждая, что их родственники попали в ДТП, и требуют оплату на лечение потерпевшей или для прекращения уголовного дела. Следует быть бдительными и не доверять незнакомым лицам", – добавили в полиции. 

19 сентября начальник Управления криминальной полиции Департамента полиции города Астаны Дастан Калиев рассказал о самых распространенных способах интернет-мошенничества, портрете потенциальной жертвы и противодействии этому злу.

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