Легенды Алматы: Катакомбы с призраками и здания на костях

Пять городских строений, о которых в народе ходят самые жуткие слухи.

Как и в любом другом городе, в Алматы есть несколько зданий и мест, пользующихся дурной славой. Народная молва упорно связывает их с появлением призраков, различными тайнами или просто плохой энергетикой. Подборку пяти таких аномальных зон подготовил сегодня Zakon.kz.

Заброшенный дом на «Медео»

Пожалуй, самым известным таким мистическим местом является недостроенный заброшенный дом, расположенный неподалеку от высокогорного катка «Медео». О нем ходит множество слухов, один страшнее другого. Например, существует легенда, что хозяина дома и его семью убили, и теперь они не могут упокоиться. Другие поговаривают, что задумывалось это строение, как ресторанный комплекс и построить его хотели на месте старого кладбища. Строительство велось довольно успешно до тех пор, пока с рабочими не стали один за другим происходить несчастные случаи.

Кто-то отделался переломом ноги, а кто-то получил и более серьезные увечья. Бригады сменялись одна за другой, но все строители, остававшиеся там ночевать, якобы постоянно слышали чьи-то шаги, голоса и другие непонятные звуки, а некоторые видели человеческий силуэт или призрак, пугавший людей в темноте. Когда же мистический обитатель тех мест попытался задушить пару строителей, те просто сбежали, оставив стройку в самом разгаре.

С тех пор в этом доме побывала куча различных исследователей паранормальных явлений, экстрасенсов и просто любителей острых ощущений. Одни говорят, что в доме действительно обитает злой дух и чувствуется отрицательная энергетика. Другие утверждают, что ничего интересного и загадочного там не заметили. Существует и более прозаическая версия прекращения стройки. Мол, хозяину попросту не хватило денег и связей, что бы воздвигнуть ресторан в природоохранной зоне.

Этот заброшенный дом является самым известным мистическим местом Алматы.

Источник фото: ВКонтакте

Банк с девушкой-призраком

Еще одно здание, где якобы обитает призрак, находится в самом центре города. Это один из коммерческих банков расположенных в районе улиц Сейфулина и Шевченко. Слухи о происходящей там мистике появились лет 10 назад, но уже стали неотъемлемой частью городского фольклора.

Якобы первыми о девушке-призраке, блуждающей ночью по зданию, рассказали охранники банка. Мол, сначала они просто слышали шаги на лестнице, лифт начинал ездить сам по себе, а в коридорах самостоятельно включался и выключался свет.

Затем дежурившие ночью секьюрити стали сообщать о загадочных происшествиях, где фигурировала молодая девушка азиатской национальности. Ее прогулки по пустым коридорам банка отслеживались на мониторах, но на самой видеозаписи девушки уже не было. Также иногда на экранах возникал силуэт, напоминающий огненную птицу.

Вскоре среди сотрудников финучреждения стали распространятся слухи о якобы убитой и тайно захороненной под зданием девушке, которые дошли и до руководства. Согласно легенде, хозяева банка решили призвать на помощь священнослужителей и экстрасенсов, после чего мистические проявления прекратились.

К слову, подобные слухи ходят и об одном из магазинов, расположенных в районе улиц Желтоксан и Казыбек би. Якобы начиная с 2012 года там тоже стал появляться призрак молодой девушки с черными волосами, а рабочие делавшие ремонт в помещении, по ночам слышали женские крики и плач.

Более того, поговаривают, что размытый человеческий силуэт, перемещавшийся по лестнице, ведущей в подвал, фиксировали и видеокамеры. В принципе исследовавшие дом экстрасенсы ничего удивительного в этом не видят, утверждая, что за 60-летнюю историю дома, в нем жило и умерло множество людей. И возможно, что дух одного из них по каким-то причинам не смог покинуть стены здания.

Первыми о девушке-призраке, блуждающей ночью по зданию, якобы рассказали охранники банка.

Источник фото: YESASIA.

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Заброшенный госпиталь ВОВ

Также одним из мест в городе, где якобы обитают призраки, считается заброшенный госпиталь для ветеранов войны расположенный в микрорайоне Тау-Самал. Он был открыт в 1967 году для лечения и реабилитации ветеранов Великой Отечественной войны, а позже в нем лечились ветераны Афганистана. В лучшие годы в этой больнице единовременно восстанавливалось около 500 военнослужащих. Однако сейчас, от нее остались только руины и … призраки.

По крайней мере, как гласит народная молва, оставшись в развалинах госпиталя ночью, можно увидеть призрак солдата в армейской форме, разгуливающего по территории. Предположительно, это мятежный дух одного из бойцов, лечившегося в этой больнице, но погибшего от полученных на войне ран.

Также ходят слухи о том, что больницу забросили после землетрясения, повредившего крышу здания. Однако, при этом, находившиеся в нем люди якобы уходили в страшной спешке, оставляя даже личные вещи, медпрепараты и аппаратуру. А черный ход был якобы долгое время забаррикадирован, будто люди боялись проникновения чего-то извне.

Остатки аппаратуры и техники можно обнаружить в руинах и сегодня. А вот в причинах появления всех этих мистических слухов чаще всего винят сторожа охранявшего пустующее здание. Мол, именно благодаря байкам, рассказанным им туристам, желающим посетить руины, и возникли истории о призраках и другой мистике, якобы присутствующей в заброшенном здании.

Как гласит народная молва, оставшись в развалинах госпиталя ночью, можно увидеть призрак солдата в армейской форме.

Источник фото: Pikabu.

Японская тюрьма

Это строение, навевающее ужас на горожан и вызывающее интерес у сталкеров и различных исследователей, расположено в горах близ Алматы в районе «Гэс-2». Когда-то здесь был лагерь для японских военнопленных, причем построенный их же руками. Главную достопримечательность здесь представляют стены толщиной в метр, в которых согласно легендам замуровывали погибших от ран и лишений строителей. Якобы именно их души и видят туристы, оказавшиеся ночью в этих местах.

Также бытует мнение, что под тюремным зданием существует целая сеть катакомб, входы в которые тщательно замурованы. О их назначении выдвигается множество версий, начиная от подземного штаба КГБ и бомбоубежища для высокопоставленных лиц времен «холодной войны», до действующей секретной лаборатории. Уже много лет сталкеры пытаются проникнуть в этот подземный лабиринт, но пока безуспешно.

К слову, согласно городским легендам старинные подземные лабиринты, склады и бомбоубежища имеются чуть ли не под всей старой частью Алматы. Одни из них были построены еще до революции, другие во время ВОВ и «холодной войны». Правда, проникнуть в них большей частью уже невозможно.

Уже много лет сталкеры пытаются проникнуть в этот подземный лабиринт, но пока безуспешно.

Источник фото: x-travels.ru.

Дома на костях

Конечно, существует немало легенд и о городских кладбищах. Так на центральном кладбище Алматы расположенном между проспектами Раимбека и Рыскулова (а также рядом с ним), якобы не раз видели призраков, а на прилегающих к нему участках автодорог очень часто происходят аварии.

Еще одна городская легенда сложена о кладбище, именуемом в народе «Ремизовка». Якобы ночью там можно увидеть девушку, читающую молитву и совершенно не обращающую внимания на случайно оказавшихся там людей. А вот если к ней притронуться, то можно получить ожог кожи.

Также в Алматы существует целый ряд районов и зданий, якобы построенных на древних захоронениях, а потому живущие или работающие в них люди, якобы частенько ощущают присутствие призраков или воздействие негативной энергетики.

Особенно часто в числе таких зданий, построенных «на костях» упоминается Центральный музей, Центральная библиотека, съемочный телевизионный павильон на пересечении Тимирязева-Желтоксан, и другие расположенные в том районе строения.

Согласно городским легендам, здание музея, как и некоторые другие строения в этом районе, построены на древних захоронениях.

Источник фото: tripadvisor.ru.

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