Миф или реальность: есть ли под Алматы катакомбы

Жители Алматы часто задумываются, есть ли под мегаполисом катакомбы. Кому-то этот вопрос не дает покоя уже много лет. Больше всех интересуются туристы. Коренные алматинцы о существовании подземных ходов горячо спорят, а историки воздерживаются от комментариев. В теме разбирался Zakon.kz.

Таинственные места из легенд родного города всегда интересовали жителей. В Алматы ходят слухи, что под землей с давних времен существуют катакомбы. Речь идет не о подвалах, не о подземных переходах и не о метро, а про секретные туннели, построенные якобы для безопасности высокопоставленных чиновников и сотрудников спецслужб. Одни в эти версии упорно верят, другие называют такие рассказы байками.

От старожилов можно услышать повествование о некоем коридоре под историческим зданием Казахстанско-Британского технического университета, в котором раньше располагался Дом правительства Казахской ССР. Строению в следующем году исполнится 70 лет, оно является памятником архитектуры. Сейчас в нем грызут гранит науки студенты, а три десятка лет назад заседали депутаты. В Круглом зале принимали важные политические решения – главным для нашей страны стало подписание Декларации о госсуверенитете КазССР. Позже сооружение было штаб-квартирой ЦК Компартии республики.

Фасад КБТУ украшает величественный портик с восемью восьмигранными мраморными колоннами, заканчивающимися капителями с национальным орнаментом и звездами. Снаружи часто собираются любители красивых фотографий. А вот какие тайны хранятся под КБТУ и есть ли там вообще подземелье, остается загадкой. Получается тайна, покрытая мраком...

Zakon.kz попытался докопаться до правды и пролить свет на истину. Мы пообщались с несколькими почетными историками Казахстана, но они комментировать наотрез отказались, объяснив свою позицию тем, что не имеют документально подтвержденных сведений о каких-либо катакомбах. Отсутствие достоверной информации еще сильнее подогревает интерес. А потому редакция обратилась к краеведу и экскурсоводу Анне Дегтярёвой. Она долгие годы изучает интересные факты о современном Алматы и прежней Алма-Ате.

"Подземный ход от бывшего Дома правительства КазССР до КБТУ – действительно очень популярная легенда. У меня большое сомнение, что это могло быть. Потому что первый Дом правительства, где сейчас Академия искусств, построен в 30-е годы, а второй Дом правительства – в 50-е. То есть между ними 20 лет. На самом деле вряд ли его могли начать строить вместе с тем Домом правительства, который возвели в 30-е, ведь тогда был режим экономии, пытались сэкономить на материалах, на самой стройке. Многое, что планировалось в этом здании, не вошло в финальный проект именно потому, что урезали бюджет. Это же происходило практически в одно время с переездом столицы, и поэтому было на что тратить деньги. Я сильно сомневаюсь, что можно было в какой-то момент выкопать туннель. Если думать о том, что туннель вдруг начали бы копать вместе со зданием второго Дома правительства, оно, конечно, поторжественнее, подороже, но как будто бы это не имеет смысла. Зачем соединять два этих здания? Как только был готов второй Дом правительства, первый утратил свою функцию – здание перестало быть правительственным. Поэтому я подозреваю, что эта легенда неправдивая, она ничем не подкреплена, никакой информации официальной про этот туннель я не видела. Судя по легендам, у нас вообще весь город в туннелях", – сказала Анна.

Другая легенда гласит, что алматинский аэропорт соединен туннелем с высокогорным катком Медеу. Эта информация тоже вызывает сомнение у краеведа.

"Я считаю, это самая, наверное, оторванная от реальности легенда. Потому что не имеет никакого смысла соединять два техобъекта. Просто надо представить градостроительную скорость в нашем городе – то, как строились все эти объекты. Например, каток Медеу был союзным проектом – на него деньги выделяли из бюджета не КазССР, а союзного. Представьте себе стоимость туннеля от аэропорта до Медеу. Я слышала этот миф несколько раз. Версия, которой объясняли люди эту легенду, – что правительственные руководители, работники партии в случае схода селя эвакуировались бы с катка или с Шымбулака (Чимбулака) в аэропорт. Но в такой ситуации, по этой логике, наверное, надо было от Дома правительства сделать до аэропорта, а не от Медеу. Подозреваю, что там очень маленькая концентрация работников партии была в то время. И опять-таки, если говорить о защите от селя: каток Медеу существует с 50-х годов, но строить его официально – тот каток Медеу, который мы знаем сейчас, в сооружении – начали только после того, как была создана плотина Медеу. То есть государство себя обезопасило таким образом. Сначала была построена плотина – убедились, что она гипотетически выдержит сход селя, а потом уже построили каток. Я подозреваю, что там есть подземные конструкции, связанные с охлаждением. Ну, наверняка какой-то подземный ход, подвал, наверное, с большим охлаждением льда, но я больше чем уверена, что туннеля до аэропорта оттуда нет", – поделилась мнением краевед.

А еще в народе говорят про подземелье, связывающее Дворец спорта имени Балуана Шолака с Центральным стадионом. Правда, эту легенду обсуждают реже, чем предыдущие две.

"Про подземный ход под Дворцом спорта я не слышала ни разу. Это что-то новенькое для меня, новая география легенды", – признается экскурсовод.

Мы спросили у специалиста, какие туннели и подземелья на самом деле были под Алма-Атой и какие сохранились до нынешних времен. Где они находятся и для чего построены – глубокий вопрос.

"Подземных туннелей, которые я сама видела, очень мало. Я точно знаю, что есть подземный ход между нынешним горакиматом и зданиями Площади республики, 15 и 13. Я много лет работала в этих двух зданиях: и в 15-м, и в 13-м. Когда спускались в подвал, там правда был проход под улицей Сатпаева. И собственно, подземный торговый центр "Алмалы" появился как раз на том месте. Почему так было сделано, я точно не знаю. Я подозреваю, что это мог быть подземный переход. Потому что это площадь, там всегда была достаточно широкая улица. Может быть, сделали его с точки зрения именно подземного перехода", – ответила гид.

Алматинцы поговаривают, якобы есть подземный туннель между бывшим зданием НКВД и жилыми домами по соседству. С точки зрения краеведа, эта история имеет право на жизнь.

"Из тех легенд, в которых есть какая-то логика, – про подземный туннель, соединяющий бывшее здание НКВД с жилыми домами экс-работников НКВД. Это на улице Наурызбай батыра, ниже Кабанбай батыра. Часть здания отдана под художественные студии. Вот это красивое двухэтажное строение с окошками круглыми. Есть легенда, что оттуда идет подземный туннель в сторону жилых домов. Их осталось три, они тоже деревянные, ниже по Наурызбай батыра. В этом мне видится некая логика, потому что, очевидно, работники НКВД – не те люди, которые были склонны гулять по улице. У них было достаточное количество врагов. Вполне возможно, что мог появиться туннель, который бы соединял их жилой дом с рабочим местом. Но это только с точки зрения логики я могу объяснить. Подтверждения документального я не видела ни про один туннель из алматинских легенд. Существованию знаменитого туннеля под Вознесенским собором – а это самая устойчивая легенда – к сожалению, тоже нет документальных подтверждений. Где-то я даже слышала легенду о том, что от Вознесенского собора расходился туннель в четыре стороны. Я, честно говоря, не уверена в правдивости этого, у меня большое сомнение. Есть какие-то упоминания очевидцев, кто-то говорит, что засыпали туннели в 70-е. Кто-то утверждает, что их не было в принципе. Сейчас вообще очень сложно найти правду", – уверена Анна Дегтярёва.

Алматинцы неоднократно требовали привести в порядок бомбоубежища в многоквартирных домах советского периода. Об укрытиях под землей снова заговорили после мощных землетрясений в 2024 году. Сейчас доступа к помещениям не имеют ни рядовые горожане, ни даже общественники.

"Что касается бомбоубежищ или туннелей: туннели чаще всего строят в университетах, ну вообще в учебных заведениях, в университетах они просто крупнее, и в больницах. Под центром хирургии Сызганова, по-моему, действительно есть туннель. Мне кажется, в нем даже клипы снимали какие-то, то есть это такой достаточно медийно известный туннель. Из бомбоубежищ, наверное, самое знаменитое – это бомбоубежище Академии наук, оно очень большое, занимает всю площадь под Академией наук, его входы можно увидеть и с улицы Кунаева, и со стороны Пушкина. По большей части сейчас со стороны Пушкина ночные клубы, а с Кунаева просто видно вход, там оно никак не используется. Очень много бункеров, которые находятся в районе Байзакова, Никольского собора – по той простой причине, что в основном дома оборудовали бомбоубежищами в 40-е, в 50-е. Застройка того периода, если это дом, как правило, кирпичный, четырехэтажный, предполагала бункер. В том районе есть театр известный "Бункер", который, собственно, и находится в бункере. Конечно, многие из них сейчас не используются по назначению, некоторые находятся вообще в частных владениях. Если зайти на популярный сайт, можно увидеть большое количество объявлений о сдаче бункеров в аренду. Вроде как акимат в прошлом году или два года назад занялся вопросом возвращения бункеров на баланс города, но не знаю, какой у них там сейчас статус. Они есть, где-то переоборудованы, но, в принципе, в городе Алматы их достаточно много, особенно в кирпичной застройке 50-х годов", – поясняет краевед.

Анна знает разные легенды про подземную часть крупнейшего города республики. Но большинство из них весьма сомнительные. Верить слухам или нет – каждый решает сам. А почему возникают подобные мифы, объяснить сложно.

"Легенд я слышала очень много: и про туннели под барахолкой, и про туннели в микрорайонах. Ну опять-таки, когда ты изучаешь историю этой застройки, все меньше кажется, что это правда. Потому что, например, в 60-е и 70-е вряд ли бы это сделали, было просто дорого. Копать туннель – это дополнительные и очень высокие затраты. Я подозреваю, что это больше фантазия алматинцев. Моя версия такая: в советское время каждая столица и каждый город-миллионник должны были иметь метро. Мы в 80-е были уже и миллионником, и много лет столицей, а метро у нас не было. Поэтому, я думаю, у нас был такой небольшой комплекс неполноценности, и алматинцы стали изобретать легенды про подземные туннели. Во многих больших городах мира это одна из популярнейших тем. Люди любят истории и загадки про "город под землей, где спрятаны несметные сокровища". Это такой человеческий фактор", – считает Дегтярёва.

Притягивает взгляды прохожих и Национальная библиотека. Это один из ярких примеров советского модернизма. Трехэтажное здание с панорамными окнами построено будто на возвышенности. А что же "прячет" цокольный этаж и куда он ведет? Но здесь все прозаичнее, чем кажется. Подиумом для наземной части служит подвал, где размещены книгохранилище и служебные помещения.

Примечательно, что больше алматинцев туннелями под землей интересуются гости города. Нередко туристы просят гидов показать им "тайные комнаты" и засекреченные ходы. Некоторые за то, чтобы хотя бы одним глазком взглянуть на подземное царство, готовы щедро заплатить.

"Туристы, тоже читая об Алматы, постоянно наталкиваются на информацию про подземные ходы. Но проблема в том, что особо в подземелья-то их и не отведешь, поскольку подземные ходы, как я говорила, либо не существуют, либо закрыты. В качестве замены можно сводить туристов в метро". Краевед и экскурсовод Анна Дегтярёва

Тем, кто мечтает увидеть настоящий бункер, краевед советует сходить в… необычный театр. Экскурсовод уверяет, там получат удовольствие и дети, и взрослые.

"В одной из наших экскурсий мы заходим в театр-бункер – и это классно, всегда очень нравится детям, потому что их там водят за кулисы, им показывают гигантские толстые двери бункера. Это здорово и интересно. На самом деле это у нас не специальная подземная экскурсия, а театральная. В рамках этой экскурсии мы заходим в тот бункер. А в остальные нельзя просто так зайти: либо это частная собственность, либо что-то переделанное, перестроенное. Можно, конечно, завести туристов в ночной клуб и сказать: "Вот, ребята, это бомбоубежище". Но мы же понимаем, что визуально от бомбоубежища там мало что осталось. У туристов большой интерес вызывают городские легенды – и туннели, безусловно, не последнюю роль играют. Поэтому да, спрашивают, но, к сожалению, доступа к таким вот аутентичным туннелям у нас нет. Тот же самый, например, центр Сызганова, не пустит к себе туристов и жителей просто так. Доступность этих переходов, туннелей, бомбоубежищ очень низкая. Остается либо идти во что-то перестроенное, либо просто рассказывать об этом как о легенде", – отметила Анна.

Проще и дешевле всего попасть в самый длинный туннель Алматы – метро. Отметим, его основную линию строили целых 23 года – с 1988-го по 2011-й. Позже запустили еще несколько станций. Продолжается строительство нового участка длиной почти в два километра – от остановочного пункта "Бауыржан Момышулы" до "Калкамана".

Кроме того, городские власти решили связать метрополитеном вокзалы "Алматы-1" и "Алматы-2". Чиновники запланировали на ближайшие 15 лет протянуть вторую ветку через ВОАД в аэропорт, а третью – до города Алатау. А пока протяженность алматинского метро составляет 13 с половиной километров. А общая площадь Алматы – 683,5 квадратных километра, однако она практически ежегодно расширяется.