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Издевательства над девочкой в Алматы: матери грозит наказание

Диана со страхом вспоминает то время, когда жила с родной матерью. Видеть ее она больше не хочет.

Фото : HotGEO8 августа 2018, 09:57

Действия матери, чья дочь много лет подвергалась избиениям, издевательствам и, возможно, насилию, попадают под статью Уголовного кодекса РК, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "КТК".

У девочки-инвалида из Алматы, над которой издевались родная мать и бабушка, появился семья и крыша над головой. Ребенка забрала к себе жительница Капчагая. Женщина была шокирована судьбой 13-летней девочки. Над Дианой Ивановой, которая с рождения страдает ДЦП, постоянно издевалась родная мать. Женщина жестоко избивала дочку и продавала ее для сексуальных утех. Вся страна узнала о ребёнке еще семь лет назад. Тогда Диану едва не убила бабушка. Внучку она колотила по голове костылем. Девочка оказалась в реанимации.

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"У нас даже судмедэксперт говорит: "Этот ребенок в аварию, что ли, попал?" Я говорю: "Никогда в аварии она не была".

Со сломанным носом, рукой, выбитыми суставами в коленях, практически без губ и с оторванным ухом – так сегодня выглядит 13-летняя Диана Иванова. Сейчас она спокойна, никого не боится, а Надежду Барсукову ласково называет мамой.

С девочкой женщина познакомилась два года назад. Диана спала на грязном полу и боялась людей. Надежда посоветовалась с мужем и сыновьями, вместе решили забрать ребенка к себе. Родная мать была не против.

Выяснились подробности, в которые поверить просто невозможно. Якобы собственную несовершеннолетнюю дочку женщина продавала для сексуальных утех.

"Нас досматривали врачи, и он сказал, что она указала 12 человек, если бы она сказала, что один человек, я бы, может быть, поверил. Я даже не знала, я потом узнала из заключения экспертизы, что у нас на внутренних органах есть рубцы. Я не знаю, как ее спрашивать про это. Но когда она на УПМК сказала: «Я знаю, что такое мужской половой орган», - я упала со стула", - рассказала Надежда Барсукова, опекун Дианы Ивановой.

Сама же Диана со страхом вспоминает то время, когда жила с родной матерью. Видеть ее она больше не хочет. Из еды помнит только чай и холодную воду.

"Она меня, бывало, иногда молотком била, иногда ухо мне сломала газовым ключом. А с губами – это мама меня кулаками била. И постоянно у меня кровь шла. Мама вечером пришла. Потом она выпила, начала ругаться, не знаю из-за чего, и начала мне руку ломать", - рассказал Диана.

Официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек сообщила, что действия Анны Ивановой, это мама Дианы, квалифицируются по статье 114, части 3 УК РК - Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Непременно будет поставлен вопрос о лишении родительских прав матери.

Сейчас девочке требуется медицинское и психологическое обследование, ряд пластических операций, помощь стоматологов – у девочки выбиты зубы. Но с этим, говорит Надежда, они справятся. Самое главное, чтобы биологическую мать Дианы лишили родительских прав. Она, кстати, даже не интересуется судьбой девочки.


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