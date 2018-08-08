Издевательства над девочкой в Алматы: матери грозит наказание

Диана со страхом вспоминает то время, когда жила с родной матерью. Видеть ее она больше не хочет.

Действия матери, чья дочь много лет подвергалась избиениям, издевательствам и, возможно, насилию, попадают под статью Уголовного кодекса РК, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "КТК".

У девочки-инвалида из Алматы, над которой издевались родная мать и бабушка, появился семья и крыша над головой. Ребенка забрала к себе жительница Капчагая. Женщина была шокирована судьбой 13-летней девочки. Над Дианой Ивановой, которая с рождения страдает ДЦП, постоянно издевалась родная мать. Женщина жестоко избивала дочку и продавала ее для сексуальных утех. Вся страна узнала о ребёнке еще семь лет назад. Тогда Диану едва не убила бабушка. Внучку она колотила по голове костылем. Девочка оказалась в реанимации.

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"У нас даже судмедэксперт говорит: "Этот ребенок в аварию, что ли, попал?" Я говорю: "Никогда в аварии она не была".

Со сломанным носом, рукой, выбитыми суставами в коленях, практически без губ и с оторванным ухом – так сегодня выглядит 13-летняя Диана Иванова. Сейчас она спокойна, никого не боится, а Надежду Барсукову ласково называет мамой.

С девочкой женщина познакомилась два года назад. Диана спала на грязном полу и боялась людей. Надежда посоветовалась с мужем и сыновьями, вместе решили забрать ребенка к себе. Родная мать была не против.

Выяснились подробности, в которые поверить просто невозможно. Якобы собственную несовершеннолетнюю дочку женщина продавала для сексуальных утех.

"Нас досматривали врачи, и он сказал, что она указала 12 человек, если бы она сказала, что один человек, я бы, может быть, поверил. Я даже не знала, я потом узнала из заключения экспертизы, что у нас на внутренних органах есть рубцы. Я не знаю, как ее спрашивать про это. Но когда она на УПМК сказала: «Я знаю, что такое мужской половой орган», - я упала со стула", - рассказала Надежда Барсукова, опекун Дианы Ивановой.

Сама же Диана со страхом вспоминает то время, когда жила с родной матерью. Видеть ее она больше не хочет. Из еды помнит только чай и холодную воду.

"Она меня, бывало, иногда молотком била, иногда ухо мне сломала газовым ключом. А с губами – это мама меня кулаками била. И постоянно у меня кровь шла. Мама вечером пришла. Потом она выпила, начала ругаться, не знаю из-за чего, и начала мне руку ломать", - рассказал Диана.

Официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек сообщила, что действия Анны Ивановой, это мама Дианы, квалифицируются по статье 114, части 3 УК РК - Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Непременно будет поставлен вопрос о лишении родительских прав матери.

Сейчас девочке требуется медицинское и психологическое обследование, ряд пластических операций, помощь стоматологов – у девочки выбиты зубы. Но с этим, говорит Надежда, они справятся. Самое главное, чтобы биологическую мать Дианы лишили родительских прав. Она, кстати, даже не интересуется судьбой девочки.

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