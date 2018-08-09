В Саудовскую Аравию прилетел первый рейс с казахстанскими паломниками

Всего будет выполнено семь рейсов.

Состоялся первый из запланированных семи рейсов по перевозке казахстанских паломников в Саудовскую Аравию на хадж 2018 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК.

Рейс DV 5073 по маршруту Шымкент - Джидда вылетел 9 августа в 06.44 часов по местному времени на воздушном судне типа Боинг 737-700. Борт вылетел с 149 казахстанскими паломниками. Самолет благополучно произвел посадку в аэропорту Джидда в 11.15 часов по времени Астаны.

Обратный рейс паломников запланирован на 27 августа текущего года из Медины в Шымкент. Следующий рейс авиакомпании «SCAT» по перевозке казахстанских паломников в Саудовскую Аравию планируется сегодня в 18.00 часов по местному времени по маршруту Алматы - Джидда на воздушном судне типа Боинг 767-300. Пассажиры второго рейса будут доставлены обратно 30 августа из Медины в Алматы.

В общей сложности авиакомпанией будет выполнено семь рейсов в Саудовскую Аравию и семь рейсов обратно с казахстанскими паломниками.

По информации Минздрава, ежегодно в хадже принимают участие около 2 млн человек более чем из 160 стран мира, из них 3-4 тысячи человек - из Казахстана. Между тем, отмечается, что Саудовская Аравия является страной неблагополучной по коронавирусной инфекции, менингококковой инфекции.





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