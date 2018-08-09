В Алматы проводили на хадж первую группу паломников

Сегодня из международного аэропорта Алматы вылетели в Джидду 300 человек.

В торжественной церемонии в честь отправки первого рейса паломников из южного мегаполиса приняли участие Верховный муфтий Серикбай кажы Ораз, главный имам г. Алматы Еркинбек Шокаев, сотрудники ДУМК, представители СМИ, родственники и друзья паломников, сообщает Zakon.kz.

Среди общего потока авиапассажиров паломников можно отличить сразу, на них одежда белого и голубого цвета с национальными орнаментами и надписью «Казахстан» на кириллице и латинице. Также среди них царит оживленная атмосфера, у всех хорошее, приподнятое настроение, с ними очень много провожающих из числа родственников и друзей. Многие паломники прибыли в аэропорт за несколько часов до отлета, опасаясь застрять где-нибудь в пробке и опоздать на свой самолет.

В группе люди разных национальностей – казахи, дунгане, узбеки, чечены, турки..., разных возрастов – от примерно 25 до 85 лет, разных профессий, в том числе врач, предприниматели, самозанятые. Но всех их объединяет одно – любовь ко Всевышнему и стремление заслужить Его довольство, выполнить свой священный долг - хадж.

Перед отлетом состоялась торжественная церемония, на которой выступили Верховный муфтий Серикбай кажы Ораз, главный имам г. Алматы Еркинбек Шокаев, почетный гражданин Туркестана (совершающий хадж каждый год) Жарылкасын Шалбаев, представитель дунганской диаспоры Рахи Харсанов и другие.

- В этом году у паломников есть возможность вылететь на хадж прямыми рейсами из таких крупных городов Казахстана как Астана, Алматы, Шимкент, Актау, - говорит Верховный муфтий. – В течение буквально 5-6 часов они уже прибудут на священную землю – в города Джидду и Медина.

Как отметил Серикбай кажы Ораз, в этом году в составе Хадж-Миссии Казахстана 55 человек, среди них известные казахстанские теологи, врачи. Также врачи есть в каждой из 18 туристических компаний, участвующих в организации хаджа. Всем паломникам сделана вакцинация против менингита, полностью завершена работа по вопросам визы, и сейчас все наши паломники готовы выехать на хадж.

Одно из отличий в организации хаджа в этом году заключается в том, что все 18 туристических компаний Казахстана будут расположены в Мекке рядом, недалеко друг от друга, а также они будут рядом в долинах Мина, Арафат, Муздалифа, куда будут отправляться по графику, в соответствии с обрядами паломничества.

- Также в этом году мы привели в единообразие одежду наших паломников, и теперь она у всех одинаковая, - отметил Муфтий и пожелал паломникам благополучно совершить хадж и вернуться домой. Также он поблагодарил Министерства общественного развития и здравоохранения за содействие в создании хороших условий и возможностей для того, чтобы наши паломники во время хаджа могли максимально реализовать свои духовные и религиозные потребности.

Напоминаем, в этом году на хадж отправятся три тысячи казахстанцев.

Торгын Нурсеитова

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