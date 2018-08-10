9-летний мальчик из Уральска снова угнал машину

Теперь его родителям придется восстанавливать 2 разбитые машины.

9-летний мальчик из Уральска, недавно угнавший автомобиль Suzuki, вновь совершил автоугон. На этот раз ему приглянулся микроавтобус Toyota, об этом сообщается на сайте ibirzha.kz.

Заверения отца, что он будет строже в отношении ребенка, оказались пустыми словами. Этой ночью 9-летний автоугонщик вновь позарился на чужое имущество. На этот раз объектом преступления стал чужой микроавтобус.

Автоугон произошел примерно в 10 часов вечера в районе остановки «Нефтебаза». Мальчик угнал стоящую около магазина «Теремок» Toyota, уехал на ней и врезался в колонну моста. К счастью, никто, кроме материального состояния родителей, не пострадал.

Этот же мальчик всего 3 дня назад угнал джип. Теперь его родителям придется восстанавливать 2 разбитые машины.

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