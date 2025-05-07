Семилетний мальчик угнал машину, чтобы накормить сестру в кафе

В штате Юта (США) семилетний мальчик посадил в машину пятилетнюю сестру и свозил ее в "Макдональдс", сообщает Zakon.kz.

Об инциденте рассказали журналистам ABC4 в полиции управления города Огден.

"Несмотря на то, что дети попали в ДТП, оба остались невредимы и благополучно вернулись домой вместе с полицейскими", – отмечается в публикации.

Инцидент произошел ранним утром 27 апреля. В полицию о странном водителе, который следует по трассе из Клирфилда в Огден, сообщили очевидцы.

"Увидев, что за рулем маленький ребенок, полицейские приняли решение не устраивать погоню. Они отключили сирену и перестали преследовать мальчика. Через некоторое время он врезался в парковочное ограждение. Дети в ДТП не пострадали, они вышли из авто и находились неподалеку", – рассказали журналисты.

NEW: 7-year-old drove 10 miles with his 5-year-old sister to get McDonald’s



The single mother said her 7-year-old had behavioral issues, but nothing this extreme



Ogden Police (Utah) received reports of a reckless driver around 8 a.m. on April 27



Officers began pursuit but… pic.twitter.com/xetydOfytV – Unlimited L's (@unlimited_ls) April 30, 2025

Детей забрали в участок, а авто – на штрафстоянку. Мать малышей узнала о случившемся от полицейского, который в то утро разбудил ее звонком в дверь и сообщил, что ее сын преодолел на ее же автомобиле около 16 километров. Женщина рассказала, что вставала до рассвета и все четверо ее детей еще спали. Поэтому она решила последовать их примеру и вернулась в постель.

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