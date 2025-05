Семилетний мальчик угнал машину, чтобы накормить сестру в кафе

Об инциденте рассказали журналистам ABC4 в полиции управления города Огден.

Инцидент произошел ранним утром 27 апреля. В полицию о странном водителе, который следует по трассе из Клирфилда в Огден, сообщили очевидцы.

NEW: 7-year-old drove 10 miles with his 5-year-old sister to get McDonald’s



The single mother said her 7-year-old had behavioral issues, but nothing this extreme



Ogden Police (Utah) received reports of a reckless driver around 8 a.m. on April 27



Officers began pursuit but… pic.twitter.com/xetydOfytV