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Мир

Семилетний мальчик угнал машину, чтобы накормить сестру в кафе

мигалки, полиция, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2025 16:17 Фото: pixabay
В штате Юта (США) семилетний мальчик посадил в машину пятилетнюю сестру и свозил ее в "Макдональдс", сообщает Zakon.kz.

Об инциденте рассказали журналистам ABC4 в полиции управления города Огден.

"Несмотря на то, что дети попали в ДТП, оба остались невредимы и благополучно вернулись домой вместе с полицейскими", – отмечается в публикации.

Инцидент произошел ранним утром 27 апреля. В полицию о странном водителе, который следует по трассе из Клирфилда в Огден, сообщили очевидцы.

"Увидев, что за рулем маленький ребенок, полицейские приняли решение не устраивать погоню. Они отключили сирену и перестали преследовать мальчика. Через некоторое время он врезался в парковочное ограждение. Дети в ДТП не пострадали, они вышли из авто и находились неподалеку", – рассказали журналисты.

Детей забрали в участок, а авто – на штрафстоянку. Мать малышей узнала о случившемся от полицейского, который в то утро разбудил ее звонком в дверь и сообщил, что ее сын преодолел на ее же автомобиле около 16 километров. Женщина рассказала, что вставала до рассвета и все четверо ее детей еще спали. Поэтому она решила последовать их примеру и вернулась в постель.

Ранее ученые раскрыли причину плохих оценок у мальчиков-подростков.

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Андрей Дюсупов
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