Кудебаев: Полиция Алматы наладит обратную связь с населением

В настоящее время на официальном сайте ДВД функционирует Блог начальника, посредством которого обратившиеся могут получить квалифицированные ответы на вопросы и получают своевременную помощь.

Полиция Алматы будет системно проводить работу по улучшению взаимодействия с населением в вопросах обеспечения безопасности и правопорядка. Об этом заявил начальник ДВД г.Алматы Серик Кудебаев на заседание Общественного Совета, сообщает Zakon.kz.

"Департамент внутренних дел Алматы проводит большую работу по профилактике и раскрытию правонарушений, но нам не хватает, наверное, открытости перед населением. В связи с чем, совместно с партией "Нур Отан", неправительственными организациями и гражданскими активистами будем системно проводить работу по улучшению форм взаимодействия с населением", - заявил С.Кудебаев.

По его словам, в настоящее время на официальном сайте ДВД функционирует Блог начальника, посредством которого обратившиеся могут получить квалифицированные ответы на вопросы и получают своевременную помощь. С начала текущего года от граждан поступило 284 обращений, по которым в течение пяти дней предоставляется ответ. Кроме того, в целях противодействия коррупционным проявлениям среди личного состава в ДВД функционируют телефоны доверия, установленные как в Дежурной части ЦОУ (254-40-07), так и в Управлении собственной безопасности (254-43-88).

"Вместе с тем, продолжается практика анализа и мониторинга средств массовой информации, социальных сетей и интернет – пространства в целом на предмет критических материалов. На все сигналы реагируем оперативно, с принятием соответствующих мер. К слову, у ДВД уже сформирован пул гражданских активистов, оказывающих посильное содействие в реализации принципа "Нулевой терпимости" к правонарушениям и обеспечении дорожной безопасности в городе. Они фиксируют правонарушение, информируют нас через имеющиеся у ДВД каналы коммуникации, приобщают фото и видео подтверждение", - сказал начальника ДВД г.Алматы.

ДВД города Алматы также планирует ежемесячно встречаться с журналистами и блогерами для конструктивного диалога в формате "вопрос - ответ", с последующим опубликованием в СМИ.

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