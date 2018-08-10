Начальник ДВД Алматы рассказал, как контролирует своих подчиненных

По каждому выявленному нарушению проводятся служебные проверки, принимаются меры и каждую неделю они рассматриваются при личном составе ПДПП и СБ ДПП.

На расширенном заседании Общественного совета начальник ДВД Алматы Серик Кудебаев заявил, что будет жестко контролировать работу своих сотрудников по дисциплине и коррупционным рискам, а проверять работу будет с помощью видеорегистраторов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, все сотрудники дорожно-патрульной полиции оснащены 1.423 носимыми видеорегистраторами (100% оснащение сотрудников ПДПП и СБ ДПП). На системной основе созданы пять групп проверяющих, ими проводится ежедневный мониторинг записей видеорегистраторов сотрудников. По каждому выявленному нарушению проводятся служебные проверки, принимаются меры и каждую неделю они рассматриваются при личном составе ПДПП и СБ ДПП.

"Так, с начала текущего года выявлено 6.637 нарушений по использованию видеорегистраторов, к дисциплинарной ответственности привлечено 352 сотрудника дорожно-патрульной полиции. В связи с тем, что на сотрудников, несущих службу на экологических постах города поступают множество нареканий и жалоб со стороны граждан, постах установлено оборудование систем видеонаблюдения, на каждом экологическим посту по 4 видеокамеры – 2 внутри и 2 снаружи. Доступ к просмотру архива настроен на 3-х рабочих местах Управления собственной безопасности ДВД. Установлены информационные плакаты с указанием обязанностей водителей и сотрудников полиции об осуществлении проверки документов, транспортных средств и составления административных протоколов, только в зоне видеонаблюдения", - сообщил С.Кудебаев.

Он также отметил, что в целях недопущения отклонения и ежедневного контроля за несением службы экипажами комплексных сил полиции и участковыми инспекторами, внедрена автоматизированная система "Автонавигатор", представляющая собой электронную карту города с заполнением маршрутов патрулирования для отслеживания движения нарядов КСП и участковых инспекторов.

"В целях профилактики краж чужого имущества и раскрытия преступлений по "горячим следам" сотрудники ПДПП переориентированы на работу во дворах города. Но это не говорит, что ими не будут останавливаться автотранспортные средства, при явных нарушениях Правил дорожного движения к ним будут приниматься меры административного воздействия. Вместе с тем, в необходимых случаях сотрудниками ПДПП совместно с Национальной Гвардией будет осуществляться пешее патрулирование в наиболее криминогенных районах г.Алматы", - подытожил начальник ДВД Алматы.

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