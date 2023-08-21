Начальник УП Талдыкоргана обматерил подчиненных: старую аудиозапись распространили в Сети

Фото: pixabay

Матерившим подчиненных на аудиозаписи оказался главный полицейский Талдыкоргана. Проверкой установлено, что голосовая запись была сделана в январе текущего года, по ней уже проводилось служебное расследование, сообщает Zakon.kz.

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