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Начальник УП Талдыкоргана обматерил подчиненных: старую аудиозапись распространили в Сети

В Сети оказалась скандальная запись с полиции Жетысуской области Фото: pixabay
Матерившим подчиненных на аудиозаписи оказался главный полицейский Талдыкоргана. Проверкой установлено, что голосовая запись была сделана в январе текущего года, по ней уже проводилось служебное расследование, сообщает Zakon.kz.
В ДП Жетысуской области озвучили результаты проверки. Матерившим подчиненных на всплывшей в интернете аудиозаписи оказался начальник полиции города Талдыкорган Марат Куштыбаев. Его уже привлекали к ответственности.
"Аудиозапись проверена. Установлено, что голосовая запись старая и скопирована с произведенной в январе текущего года части видеосъемки, по которой уже проводилось служебное расследование. По его результатам руководитель Талдыкорганской городской полиции в марте месяце был привлечен к строгой дисциплинарной ответственности", – говорится в сообщении.
Ранее аудиозапись появилась в интернет-сообществах. На записи слышно, как предположительно Куштыбаев отчитывает предположительно подчиненных.

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