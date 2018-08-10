Пассажиров сгоревшего автобуса Семей - Новосибирск спас казахстанец

Некоторых людей растормошить не получалось – угарный газ уже начал на них действовать.

Казахстанец Ержан Амарханов стал героем российских новостей после того, как спас 47 пассажиров автобуса, ехавшего из Семея в Новосибирск, сообщает Экспресс-К.

В четыре утра, когда все пассажиры спали, в автобусе вспыхнул пожар. Тренер по греко-римской борьбе Ержан Амарханов почувствовал опасность и проснулся. Салон был затянут густым дымом. Водитель впал в ступор. Ержан Амарханов заставил его открыть дверь и остановиться. Потом казахстанец начал будить пассажиров и вытаскивать их из салона. Некоторых людей растормошить не получалось – угарный газ уже начал на них действовать. Ни минуты герой не думал о себе, он хотел лишь спасти пассажиров, среди которых были и дети. В итоге только благодаря Ержану инцидент обошелся без жертв. Автобус же сгорел дотла. Амарханов безуспешно пытался сбить пламя, но выяснилось, что в транспорте даже не было огнетушителя.

В результате пожара Ержан Амарханов лишился документов и денег. В салоне автобуса осталось 1,5 млн тенге, на которые казахстанец хотел купить автомобиль в Новосибирске.

Новосибирская полиция пообещала в кратчайшие сроки помочь восстановить Ержану Амарханову документы, чтобы у него не возникло проблем на границе. Также сейчас обсуждается вопрос о компенсации перевозчиком сгоревших денег.

Новость о том, что на трассе в Алтайском крае дотла сгорел пассажирский автобус, появилась в СМИ 6 августа. У многих сгорели деньги, документы, вещи. Автобус российский.

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