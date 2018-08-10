Малолетнему угонщику из Уральска проведут психиатрическую экспертизу

Ребенок совершает угон не в первый раз.

По факту угона несовершеннолетним мальчиком микроавтобуа Toyota было возбуждено уголовное дело и в настоящий момент проводятся следственные мероприятия, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал Мой город.

Мальчику была назначена психиатрическая экспертиза, так как ребенок совершает угон не в первый раз.

-В обоих случаях у мальчика не было корыстных целей. Со слов мальчика, на него повлиял сосед по имени Никита. Нашими инспекторами был осуществлен выезд по месту жительства. Семья благополучная, полная, нигде на учете семья не состоит, в поле зрения полиции ни мальчик, ни его родители не попадали, - рассказал Кенжебек Куспаев.

Стоит отметить, что управлять автомашиной ребенка научил отец, бывший дальнобойщик.

Ущерб, нанесенный угоном, устанавливается. Потерпевший написал заявление о том, что претензий не имеет.

По предыдущему факту угона автомашины этим же мальчиком также возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется следствие.

-В отношении ребенка в любом случае будет прекращено уголовное дело. Так как ребенок не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Но после принятии процессуального решения по этим уголовным делам в отношении родителей будут приняты меры административного характера, то есть они будут привлечены к административной ответственности по статье 127 КоАП РК "Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию своих детей", - рассказали в полиции.

Напомним, 8-летний ребенок уехал на чужой "Тойоте", а затем попал в ДТП. Стоит отметить, что это не первый подобный случай, когда этот же ребенок угоняет чужую машину. К счастью, в обоих случаях обошлось без жертв.

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