Назарбаев: Завтра будет подписан исторический документ

Президент отметил особый вклад Мангистауской области в национальную экономику.

Открывая совещание, Глава государства особо подчеркнул важное историко-культурное, духовно-идеологическое и геополитическое значение Прикаспийского региона, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В контексте развития нефтегазовой индустрии, инфраструктурного и транспортно-логистического потенциала страны Нурсултан Назарбаев отметил особый вклад Мангистауской области в национальную экономику.

- Благодаря программе «Нурлы жол» область становится крупным транспортно-логистическим центром, который объединяет авиа-, авто-, железнодорожные, паромные и морские транспортные сети. В том числе, международный аэропорт, железнодорожные дороги «Жезказган – Бейнеу», «Узень – Государственная граница Туркменистана», автомобильная трасса «Атырау – Актау», современный морской порт Актау и паромный комплекс Курык. Эти проекты окажут большое влияние на экономику региона, - сказал Президент Казахстана.

Глава государства также остановился на вопросах подготовки и проведения Пятого каспийского саммита.

- Завтра здесь соберутся главы пяти прикаспийских государств и подпишут исторический документ – Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, к которому мы шли 20 лет, - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Аким Мангистауской области Ералы Тугжанов, выступая с отчетом о социально-экономическом развитии региона, отметил, что по итогам 6 месяцев текущего года экономика региона сохраняет динамику стабильного роста.

- Внутренний региональный продукт по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос с 99,2% до 104,4%. Основной индекс промышленности составил 101,2%. Доля инвестиций в основной капитал выросла на 6% и составила 256 млрд тенге, - доложил Аким региона.

Е.Тугжанов указал, что с начала реализации Карты индустриализации в области введено 42 проекта, и привлечено 392 млрд тенге прямых инвестиций. На сегодняшний день в процессе реализации находится 89 проектов с объемом инвестиций 418 млрд тенге.

- Толчком к развитию экономики всего региона послужило выполнение государственных программ «Нурлы жол» и «Нурлы жер», в рамках которых построено и реконструировано 600 км дорог республиканского и местного значения, построено 1,8 млн кв. м жилья, - проинформировал Аким области.

По итогам отчета, отмечая стабильные показатели социально-экономического развития региона, Президент Казахстана указал на ряд вопросов, требующих дальнейшей комплексной проработки.

- Необходимо достигнуть стабильного роста экономики. Для этого следует диверсифицировать экономику и обеспечить развитие сервисного и обрабатывающего секторов. Например, здесь на площади в 2 тысячи гектаров действует специальная экономическая зона «Морпорт Актау». Государство выделило средства для развития ее инфраструктуры. Теперь нужно активизировать ее деятельность, создавать альтернативные рабочие места – поручил Нурсултан Назарбаев.

Подчеркивая большой туристический потенциал Мангистауского региона, Глава государства указал на географические преимущества и культурные особенности области, в числе которых – выход к морю, наличие большого количества исторических памятников, как общенационального, так и международного значения.

Заслушав отчет, Президент Казахстана поручил Акимату области совместно с Правительством продолжить работу по использованию транспортно-логистического потенциала региона, развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест, а также внедрению в производство возобновляемых источников энергии.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев ознакомился с деятельностью Дома дружбы города Актау, который был сдан в эксплуатацию в текущем году.

В Доме дружбы будут располагаться государственное учреждение «Қоғамдық келісім», 20 этнокультурных объединений региона, областной совет матерей, научно-экспертная группа при Ассамблее народа Казахстана Мангистауской области, областной совет ветеранов.

В ходе посещения Главе государства были представлены инвестиционные проекты области. Среди них – завод по производству пряжи и ткани, газотурбинная электростанция в городе Жанаозене, опреснительный завод в селе Курык, паро-газовая установка на площадке ТОО «МАЭК КАЗАТОМПРОМ», ветряная электростанция в Тупкараганском районе, экогород Актау и другие.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!