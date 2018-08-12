Пятый саммит Прикаспийских государств открывается в Актау

Создание надежной правовой основы послужит расширению сотрудничества всех пяти прибрежных государств - Казахстана, России, Ирана, Азербайджана и Туркменистана.

В Актау сегодня пройдет пятый саммит Прикаспийских государств, участие в котором планируют принять президенты Казахстана, России, Ирана, Азербайджана и Турменистана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Саммит состоится в «Доме дружбы», построенным накануне саммита, который из-за значимости вопросов, которые на нем планируется обсудить, уже называют Актауским.

Как накануне сообщил глава МИД РК Кайрат Абдрахманов, наряду с проектом конвенции о правовом статусе Каспийского моря сторонами-участницами создана обширная переговорная база, включающая девять пятисторонних документов. Сегодня она должна пополниться еще семью новыми соглашениями.

«За прошедшие почти четверть века состоялось большое количество встреч и переговоров на всех уровнях, а также в различных форматах. Несмотря на то, что изначально позиции были порой диаметрально противоположные, спорные, благодаря приложенным дипломатическим усилиям, поступательному стремлению к компромиссу и поиску взаимоприемлемых решений, смогли прийти к консенсусу по всем вопросам, касающихся взаимодействия на Каспийском море. Свидетельством этому является подписание президентами проекта конвенции о правовом статусе Каспийского моря», - сказал Кайрат Абдрахманов.

Как отметил министр иностранных дел Казахстана, к Актаускому саммиту все пять прикаспийских государств достигли консолидированного подхода в отношении пределов суверенитета расположенных на берегах Каспийского моря стран, судоходства, в вопросах прокладки подводных трубопроводов и других ключевых моментов.

Создание надежной правовой основы послужит расширению сотрудничества всех пяти прибрежных государств - Казахстана, России, Ирана, Азербайджана и Туркменистана.

Исторический документ будет подписан в международный день Каспия, учрежденный в 2008 году.

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