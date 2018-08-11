Назарбаеву провели презентацию порта Курык в Актау

Порт Курык находится на восточном побережье Каспийского моря.

11 августа в Мангистауской области с участием Главы государства состоялось торжественное мероприятие по случаю презентации мультимодального транспортного хаба - паромного комплекса порта Курык, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил символичность запуска мультимодального хаба в преддверии Пятого каспийского саммита и подчеркнул большое значение этого проекта не только для Казахстана, но и для всего Евразийского континента.

Нурсултан Назарбаев обратил внимание на важность развития транзитно-транспортного потенциала страны и указал, что подключение к межконтинентальной Евразийской транспортной системе является стратегической задачей для нашего государства.

- За последние годы нами построено более 2,5 тысяч километров железных и реконструировано 12 тысяч километров автомобильных дорог. Развивается логистическая инфраструктура. Обновляется подвижной состав. Запущен автомобильный транзитный коридор «Западная Европа – Западный Китай». Модернизирован порт Актау, на границе с Китаем создан Сухой порт Хоргос, - сказал Президент Казахстана.

Глава государства отметил, что только за последнее десятилетие инвестиции в развитие транспортно-логистической системы Казахстана составили 30 миллиардов долларов, и мультимодальный комплекс Курык является важным звеном этой масштабной работы.

- Введенная сегодня автодорожная инфраструктура порта Курык предоставляет новые возможности для развития автомобильного транзита. Транскаспийский маршрут через Курык обеспечивает эффективную логистику доставки грузов из Китая, стран Центральной Азии – Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, а также Урало-Сибирского региона России в Турцию и Европу и обратно, что позволит Казахстану к 2020 году увеличить доходы от транзитных перевозок до 5 миллиардов долларов в год, - заявил Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что развитие транспортной инфраструктуры дает мультипликативный эффект для роста конкурентоспособности экономики и придает новый импульс торговым потокам возрожденного Шелкового пути, расширяя сотрудничество и способствуя экономическому продвижению региона.

- На сегодняшний день Мангистауская область становится крупным транспортно-логистическим центром, где в одном месте сосредоточены авиационные, железнодорожные, автомобильные и водные транспортные сети. Два современных каспийских порта взаимно дополняют друг друга. Это открывает новые перспективы для региона. Необходимо продвигать сервисный сектор, привлекать транснациональные компании, через использование новых технологий развивать перерабатывающие производства, что в целом будет способствовать подъему туристической индустрии. Это очень важно для диверсификации экономики вашего региона. Нам следует эффективно использовать данные возможности, - заключил Глава государства.

В завершение Нурсултан Назарбаев поручил Правительству совместно с акиматом области разработать Комплексный план по развитию дополнительных производств и сервисного сектора на базе мультимодальных хабов – портов Актау и Курык.

- Местным исполнительным органам нужно принять необходимые меры для адаптации индустриальных и сервисных производств к современным реалиям, создать условия для открытия новых рабочих мест, обучения и переподготовки кадров, а также развития малого и среднего бизнеса в регионе, - поручил Президент Казахстана.

Глава государства выразил благодарность всем, кто принимал участие в этих значимых для страны проектах и поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником.

В режиме телемоста Нурсултан Назарбаев дал старт автомобильному и железнодорожному сообщению по мультимодальным маршрутам «Порт Курык –Пограничный таможенный пост Тажен», «Порт Курык – Сухой порт в специальной экономической зоне «Хоргос – Восточные ворота».

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