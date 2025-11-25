Зерновой и химический центры появятся в порту "Курык"

Фото: primeminister.kz

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 25 ноября 2025 года на заседании правительства рассказал о ходе строительства многофункционального морского терминала "Саржа" в порту "Курык", передает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что площадь осваиваемого участка составляет 284,7 га. "Объем инвестиций – 98 млрд тенге. На сегодняшний день введён в эксплуатацию терминал генеральных грузов и временное хранилище", – сказал Шаккалиев. По его словам, уже осуществляются грузовые перевалки. "На стадии строительства зерновой, универсальный грузовой, наливной, химический терминалы и транспортно-логистический центр", – добавил министр. Ранее он рассказал об ускоренных темпах строительства ключевых морских объектов.

