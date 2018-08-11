Жесть как она есть! Как выглядели самые крутые рокеры 80-х

Итак, шутки кончились. Перед тобой самые яркие представители рок-элиты 1980-х годов.

Что нужно для того, чтобы стать настоящей рок-звездой? Во-первых, быть невозмутимым и уверенно держаться на сцене. Во-вторых, писать песни на века. В-третьих, уметь соблазнять фанаток одним взглядом и знать толк в крутых шмотках. «А не многовато ли правил?» — подумали музыканты из этой фотоподборки и наплевали на все каноны.

Итак, шутки кончились. Перед тобой самые яркие представители рок-элиты 1980-х годов. Общественное мнение — ничто, эпатаж — всё! После просмотра этих фото рекомендуется бросить «козу» и хорошенько проораться.

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И как же обойтись без благодарных фанатов…

К сожалению или к счастью, вырвиглазный стиль металлистов 80-х не дошел до наших дней. Ты просто представь, как бы выглядели Джаред Лето или Томми Ли, облаченные в леопардовые трико и кожаные безрукавки с заклепками в стиле БДСМ. Бр-р-р! Чур нас!

Источник: MiCCP

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