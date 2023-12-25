Названы самые агрессивные футболисты 1990-х и 2000-х
Фото: Instagram/ericcantona
Из известных игроков того поколения в список также попали француз Эрик Кантона (17-е место), Никки Батт (21), Деннис Уайз (22), Томас Гравесен (23), Пол Инс (25), Паоло Монтеро (26), Патрик Виейра (28) и Яп Стам (29).
Фото: Instagram/nigeldejong
Среди футболистов поколения 2000-х самым жестким признали голландца Найджела де Йонга. За ним идут три испанца: Хави Наварро, Пабло Альфаро и Серхио Рамос. В топ-10 футболистов, которые отличались агрессивной игрой, также оказались Томаш Ржепка, Алексис Руано, Неманя Видич, Златан Ибрагимович, Дженнаро Гаттузо и Тони Адамс.
В список вошли и другие футболисты, которые не жалели ни себя, ни соперников. Среди них – Марко Матерацци (11-е место), Джон Терри (14), Майкл Эссьен (16), Джоуи Бартон (18), Алан Ширер (19), Пепе (20), Венсан Компани (21), Мартин Шкртел (22), Карлес Пуйоль (27) и Райан Шоукросс (31).
Ранее эксперты FourFourTwo составили рейтинг лучших футболистов 90-х годов на уровне сборных.