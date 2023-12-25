Названы самые агрессивные футболисты 1990-х и 2000-х

Английский журнал FourFourTwo опубликовал список самых жестких игроков, которые выделялись агрессивностью на футбольных полях мира в 1990-х и 2000-х годах, сообщает Zakon.kz.

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Среди жестких игроков поколения 1990-х годов первое место заслужил англичанин Терри Херлок, который выступал за "Брентфорд", "Миллуол" и "Саугемптон". Первая пятерка рейтинга целиком состоит из британских футболистов: в нее попали Мик Харфорд, Джимми Кейс, Данкан Фергюсон и Джерри Таггарт (Северная Ирландия).





Далее до 10-го места также следуют представители английского футбола: Винни Джонс, Джулиан Дикс, Нил Раддок и Джон Фашану. Единственное исключением – ирландец Рой Кин.





Фото: Instagram/ericcantona

Из известных игроков того поколения в список также попали француз Эрик Кантона (17-е место), Никки Батт (21), Деннис Уайз (22), Томас Гравесен (23), Пол Инс (25), Паоло Монтеро (26), Патрик Виейра (28) и Яп Стам (29).







Фото: Instagram/nigeldejong

Среди футболистов поколения 2000-х самым жестким признали голландца Найджела де Йонга. За ним идут три испанца: Хави Наварро, Пабло Альфаро и Серхио Рамос. В топ-10 футболистов, которые отличались агрессивной игрой, также оказались Томаш Ржепка, Алексис Руано, Неманя Видич, Златан Ибрагимович, Дженнаро Гаттузо и Тони Адамс.

В список вошли и другие футболисты, которые не жалели ни себя, ни соперников. Среди них – Марко Матерацци (11-е место), Джон Терри (14), Майкл Эссьен (16), Джоуи Бартон (18), Алан Ширер (19), Пепе (20), Венсан Компани (21), Мартин Шкртел (22), Карлес Пуйоль (27) и Райан Шоукросс (31).

Ранее эксперты FourFourTwo составили рейтинг лучших футболистов 90-х годов на уровне сборных.