Спасший в России 48 пассажиров в пожаре казахстанец вернулся в Семей

Среди пассажиров были дети от трех месяцев и пенсионеры. Всего 48 человек, из них 12 - дети.

Ержан Амарханов, спасший за 1 минуту 45 секунд из охваченного пламенем автобуса 48 человек, сегодня вернулся в Семей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

4 августа в 16:00 37-летний Ержан отправился на автобусе рейсом «Семипалатинск - Новосибирск», чтобы приобрести автомобиль. Ночью в 3:20 недалеко от города Алейск в автобусе возник пожар. Все пассажиры спали. Заметил возникновение пожара только Ержан. Он сразу же сообщил водителю об этом и попросил остановиться. Но он ему не поверил. После этого пассажир вынужден был применить силу.

«Я лег спать. Примерно через минуту под сиденьем ощутил тепло. Когда открыл глаза, увидел, что из-под сиденья валит дым и появились языки пламени. Сразу добежал до водителя и сказал ему, что горим. Но он не поверил. А второй водитель спал. Так как он не остановил автобус, пришлось ударить его. Только после этого он остановился. Когда обратно вернулся, огонь уже охватил несколько мест. Начал кричать: «Горим!», - но люди не просыпались. Оказывается, те, кто находился в задней части автобуса, уже успели отравиться угарным газом. А некоторые сидели в растерянности, ничего не понимая. Водитель даже не открыл дверь. После этого ударами ногой наполовину открыл две двери. Сначала вытащил на улицу детей, взяв их на руки, одного за другим бросал наружу. Так как огонь усиливался. Водитель начал тушить пожар с помощью огнетушителя, но огонь не уменьшался», - рассказывает Ержан.

Среди пассажиров были дети от трех месяцев и пенсионеры. Всего 48 человек, из них 12 - дети. По его словам, автобус всего за 4 минуты был объят огнем. Он успел за 1 минуту 45 секунд вывести людей. У Ержана с собой было 1,4 млн тенге, так как он ехал в Россию за автомобилем. Но пока он спасал пассажиров у него сгорели все документы и деньги.

Примерно через 10 минут на место происшествия прибыли пожарные и потушили пожар. Всех людей пересадили на другой автобус и довезли до Барнаула. А Ержана до Новосибирска довез бесплатно таксист, когда узнал обо всем. Уже там за три дня оформили все сгоревшие документы.

«Через социальные сети меня нашла журналистка, работающая на одном из телеканалов. Информацию обо мне показали по телевидению. После повезли в полицию, помогли оформить документы, накормили, нашли место для ночлега. А со стороны местных властей никакой помощи не было. Даже не поблагодарили», - сказал он.

Автобус в Семее выехал с автостанции «Сұлу». Ержан связался с руководством автостанции, обратив внимание, что нельзя с такой халатностью относиться к жизни людей. На что работники автостанции сказали, что автобус относится к Российской Федерации и все претензии должны быть предъявлены им.

«После прибытия автобуса в Семей должен быть проведен технический осмотр. Когда я об этом сказал, руководитель сразу положил телефонную трубку. И с тех пор уклоняется от ответа. После московский юрист сказал мне, что автобус должен был перед выездом из Казахстана пройти осмотр. По прошествии нескольких дней я стал искать хозяина автобуса, чтобы возместить сгоревшие деньги. Нашел его с помощью друзей. Они возвращались с соревнований по греко-римской борьбе, проходивших в Москве, и обо всем узнали из интернета», - продолжил рассказ Ержан.

Водитель автобуса написал Ержану расписку, что возместит деньги до 15 августа. Но пока вернул только 150 тысяч рублей.

«Если бы автобус был новым, то этого бы не произошло. Поэтому нужно убрать старые автобусы. Если бы я не заметил возгорание, то мы бы все сгорели заживо. Я не хвастаюсь, а беспокоюсь за людей. Старые автобусы должны быть выведены из пользования, иначе может погибнуть много людей. Было бы хорошо, если бы мои слова были услышаны теми, кто отвечает за это», - сказал Ержан.

Ержан занимается предпринимательством. Отец четверых детей. Старшему - 16, младшему - 3 года. Он тренирует воспитанников греко-римской борьбе и возит их на соревнования, но официально не числился тренером. После произошедшего, со стороны управления физической культуры и спорта Усть-Каменогорска и Семея поступило предложение официально устроиться на работу. В итоге Ержан в Казахстан добрался с помощью друзей. Семья и родственники узнали о произошедшем через социальные сети. Оставшись без денег, он 5 дней не мог связаться с родными. Только сегодня, приехав в Семей, он встретился с семьей.

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