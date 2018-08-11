Огромное дерево упало на автомобиль в Алматы
Машину практически раздавило.
Фото : facebook11 августа 2018, 20:03
Гигантское дерево упало на автомобиль в Алматы, сообщает zakon.kz.
ЧП произошло на пересечении улиц Курмангазы и Кунаева.
Фото и видео опубликованы в паблике Kris_p_almaty и Facebook очевидцами.
Видно, что огромное дерево практически раздавило половину машины.
Данные о происшествии разнятся. Кто-то в соцсетях утверждает, что внутри были люди, другие это отрицают.
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