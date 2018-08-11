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Огромное дерево упало на автомобиль в Алматы

Машину практически раздавило.

Фото : facebook11 августа 2018, 20:03

Гигантское дерево упало на автомобиль в Алматы, сообщает zakon.kz.

ЧП произошло на пересечении улиц Курмангазы и Кунаева.

Фото и видео опубликованы в паблике Kris_p_almaty и Facebook очевидцами.

Видно, что огромное дерево практически раздавило половину машины.

Данные о происшествии разнятся. Кто-то в соцсетях утверждает, что внутри были люди, другие это отрицают.


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