Огромное дерево упало на патрульную машину в Алматы

В Алматы 7 мая огромное дерево упало на патрульную машину, полицейские не пострадали, сообщает Zakon.kz.

В Казнете появилось видео, на котором видно, как огромное дерево повалилось на полицейскую машину.

В сообщении автора отмечается, что инцидент произошел улице Нусупбекова. По его мнению, дерево могло упасть из-за обильных осадков, которые наблюдались в городе на протяжении недели.

"Из-за обильных осадков в течение недели корни многих деревьев ослабли или даже загнили, что привело к падению одного из них на припаркованные автомобили, включая служебный автомобиль участкового полиции. Полицейские, находившиеся в машине, среагировали мгновенно и избежали серьезных последствий. Службы города уже приступили к ликвидации последствий происшествия", – говорится в сообщении.

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали Zakon.kz данный инцидент.

"Данное происшествие имело место 7 мая в 11 часов 15 минут в Медеуском районе Алматы. Участковые инспекторы, находившиеся в служебном автомобиле, не пострадали", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось о похожем происшествии. В Алматы утром 13 марта дерево упало сразу на несколько машин.