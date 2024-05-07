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Огромное дерево упало на патрульную машину в Алматы

Огромное дерево упало на патрульную машину в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 07.05.2024 18:51 Фото: pixabay
В Алматы 7 мая огромное дерево упало на патрульную машину, полицейские не пострадали, сообщает Zakon.kz.

В Казнете появилось видео, на котором видно, как огромное дерево повалилось на полицейскую машину. 

В сообщении автора отмечается, что инцидент произошел улице Нусупбекова. По его мнению, дерево могло упасть из-за обильных осадков, которые наблюдались в городе на протяжении недели. 

"Из-за обильных осадков в течение недели корни многих деревьев ослабли или даже загнили, что привело к падению одного из них на припаркованные автомобили, включая служебный автомобиль участкового полиции. Полицейские, находившиеся в машине, среагировали мгновенно и избежали серьезных последствий. Службы города уже приступили к ликвидации последствий происшествия", – говорится в сообщении.

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали Zakon.kz данный инцидент. 

"Данное происшествие имело место 7 мая в 11 часов 15 минут в Медеуском районе Алматы. Участковые инспекторы, находившиеся в служебном автомобиле, не пострадали", – рассказали в полиции.

Ранее сообщалось о похожем происшествии. В Алматы утром 13 марта дерево упало сразу на несколько машин.

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