Турция отказывается от доллара

Турецкий президент Тайип Эрдоган подчеркнул, что страна будет вести такие торговые отношения с Китаем, Россией, Ираном и Украиной.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу на митинге в городе Ризе о готовности вести торговлю со своими партнерами в национальных валютах, сообщает ТАСС.

"Мы уже готовимся вести торговлю в национальных валютах с Китаем, Россией, Ираном, Украиной, на долю которых приходится наибольший объем двусторонней торговли, - приводит слова президента Anadolu Ajansı. - Но если европейские страны хотят освободиться из-под давления доллара, мы готовы создать аналогичную систему и с ними".

Эрдоган также отметил, что Анкара не намерена терпеть ситуацию, когда "миру объявлена экономическая война, а на ряд стран оказывается давление угрозой введения санкций". Он также напомнил, что "в мире нет ни одного политика и ни одной страны, которым бы удалось добиться успеха проведением враждебной политики в отношении Турции". Президент также пообещал, что "любой, кто причинит страдание турецкому народу, рано или поздно за это ответит".

Ибрагим Калын, официальный представитель президента Турции, ранее написал в газете Daily Sabah, что "США рискуют окончательно потерять Турцию [в качестве союзника]". В пятницу в газете The New York Times была опубликована статья самого Эрдогана. Он написал, что односторонние действия США против Турции подрывают американские интересы и вынуждают Анкару искать новых союзников.



Отношения двух стран обострились в связи с решением Трампа повысить пошлины на импорт алюминия и стали из Турции до 20% и 50% соответственно. Это спровоцировало резкое падение турецкой лиры. Другой камень преткновения - вопрос соблюдения прав человека и арест турецкой полицией американского пастора Эндрю Брансона.

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