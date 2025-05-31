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Мир

Правящая партия Турции может выдвинуть Эрдогана на третий срок

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2025 16:23 Фото: akorda.kz
Турецкая правящая Партия справедливости и развития панирует выдвинуть в президенты действующего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники.

Министр юстиции Йылмаз Тунч ранее заявил, что Эрдоган может пойти на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах. Для их проведения необходимы голоса 360 депутатов. У крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) на данный момент 127 мандатов, а у правящего альянса Партии справедливости и развития и Партии националистического движения – 315.

"Согласно Конституции, у президента Эрдогана есть два пути для повторного выдвижения. Либо парламент примет решение о выборах, либо статья 101 Конституции, озаглавленная "Кандидатура и выборы президента", будет изменена. По мнению правящей партии, вместо внесения поправок в Конституцию более разумным способом для Эрдогана стать кандидатом еще раз будет принятие парламентом решения о выборах", – сообщает издание.

В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней Конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд.

В мае 2023 года Эрдогана переизбрали на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 год уже был президентом, но при парламентской республике.

Впервые о возможности баллотироваться на третий президентский срок глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 11 января 2025 года, выступая на съезде провинциальных отделений Партии справедливости и развития.

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Андрей Дюсупов
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