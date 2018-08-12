Томирис Байсафа: как идет расследование

Мать погибшей в Москве студентки рассказала подробности.

Мать погибшей в Москве казахстанской студентки Томирис Байсафы Жанны Ахметова рассказала о том, как продвигается расследование по уголовному делу, передает Zakon.kz.

« Я ничего не пишу, не потому что, что то изменилось, а просто не было сил, я замерла, включен энергосберегающий режим, но это не значит что я ничего не делаю», - объяснила Ахметова на своей странице в соцсети Instagram.

«Маршрут Астана-Москва-Астана постоянный и нервный. Дело передали в главное следственное управление Следственного комитета России по г. Москве из следственного управления Западного округа. Написала в администрацию президента, прокуратуру, депутатам, ООН, президенту, аппарату, всем следственным органам. И вот, дело поменяло месторасположение третий раз», - сообщает Жанна.

По ее словам, в настоящее время новым следователем назначены дополнительные новые экспертизы, подняты вопросы, о которых говорили с самого начала следствия.

«Как идёт следствие и над чем работает, пока ничего сказать не могу, идут следственные мероприятия, как говорит новый следователь упущено время, не взяты нужные материалы, не проведены нужные экспертизы. Работали идиоты-следователи или следователи, которым так нужно было, или адвокаты... Хотя ОНИ продолжают говорить, что их не было... Но я ведь представлю доказательства этого, у них в их же семье есть слабые стороны, которые много болтают языком не с теми людьми. И другие мною добытые доказательства. Меня до сих пор ещё не допрашивали», - подытожила женщина.

13 апреля в МГИМО студентка 4 курса факультета МЭО Томирис Байсафа выпала из окна 4-го этажа учебного корпуса. 3 мая Томирис умерла. В Посольства Казахстана в России предоставили хронологию событий, случившихся после смерти Томирис.

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