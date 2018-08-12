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В Актау прибыл президент Туркменистана

В главном городе Мангистауской области будет проведен Пятый саммит Прикаспийских государств.

Фото : РИА Новости12 августа 2018, 13:26

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов прилетел в Актау для участия в пятом саммите Прикаспийских государств, сообщает Zakon.kz.

В аэропорту делегацию Туркменистана встретил министр экономики РК Тимур Сулейменов.

Напомним, ранее в Актау прибыли главы Азербайджана и Ирана.

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