BMW разнес стеклянную стену паркинга
Видео размещено в соцсетях.
Фото : Instagram12 августа 2018, 23:24
В Instagram паблике kris_p_almaty опубликовано видео, где виден разбитый стеклянный вход паркинга, сообщает zakon.kz.
Помимо этого в соцсетях распространяют видео самого момента аварии - автомобиль буквально вылетает через стеклянную стену здания.
Где именно это произошло, не сообщается. Однако в комментариях высказывается предположение, что это вокзал Нурлы Жол в Астане.
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