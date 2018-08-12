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BMW разнес стеклянную стену паркинга

Видео размещено в соцсетях.

Фото : Instagram12 августа 2018, 23:24

В Instagram паблике kris_p_almaty опубликовано видео, где виден разбитый стеклянный вход паркинга, сообщает zakon.kz.

Помимо этого в соцсетях распространяют видео самого момента аварии - автомобиль буквально вылетает через стеклянную стену здания.

Где именно это произошло, не сообщается. Однако в комментариях высказывается предположение, что это вокзал Нурлы Жол в Астане.


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