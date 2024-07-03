Вандал разгромил стеклянную остановку в Алматы и попал на видео

В алматинских соцсетях появилось видео, на котором мужчина разбивает булыжником стеклянную остановку. В полиции прокомментировали ситуацию, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, что мужчина, несмотря на погоду одетый в черную куртку, прикрывает чем-то лицо, бросает в остановку камень и разбивает ее. Для размаха он выходит на проезжую часть, где двигаются машины.

На подписи к видео утверждается, что снято оно в микрорайоне "Казахфильм".

В полиции на запрос корреспондента Zakon.kz ответили, что личность хулигана установлена.

"Он непременно будет задержан и привлечен к ответственности". Пресс-служба Департамента полиции города Алматы

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