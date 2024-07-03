Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Вандал разгромил стеклянную остановку в Алматы и попал на видео

Вандал разгромил стеклянную остановку в Алматы и попал на видео, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 16:59 Фото: pxhere
В алматинских соцсетях появилось видео, на котором мужчина разбивает булыжником стеклянную остановку. В полиции прокомментировали ситуацию, сообщает Zakon.kz.

На кадрах видно, что мужчина, несмотря на погоду одетый в черную куртку, прикрывает чем-то лицо, бросает в остановку камень и разбивает ее. Для размаха он выходит на проезжую часть, где двигаются машины.

На подписи к видео утверждается, что снято оно в микрорайоне "Казахфильм".

В полиции на запрос корреспондента Zakon.kz ответили, что личность хулигана установлена.

"Он непременно будет задержан и привлечен к ответственности". Пресс-служба Департамента полиции города Алматы

В мае вандалы разгромили сквер памяти ветеранов в Акмолинской области.

Читайте также

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь
В Алматы скорая въехала в летнее кафе
Для чего использовался 310-метровый тоннель на границе с Казахстаном, рассказали в СГБ Узбекистана
Для чего использовался 310-метровый тоннель на границе с Казахстаном, рассказали в СГБ Узбекистана
Информация относительно предполагаемой гибели рыбы на канале имени К Сатпаева
Гибель рыб на канале Сатпаева: инспекторы выехали на место предполагаемого инцидента
Константин Вноровский
Алматы 2024 год Вандализм Вандализм
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан
С 15 июля казахстанцы могут получить от государства почти 1,5 млн тенге
Игорь Николаев решил уехать на Сахалин
Игорь Николаев решил уехать на Сахалин
Баян Алагузова поразила своей гибкостью в 50 лет
Баян Алагузова поразила своей гибкостью в 50 лет
КТЖ
Скляр рассказал, что будет с КТЖ из-за долгов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: