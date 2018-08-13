Запаритесь пыль глотать: злостного неплательщика алиментов из Алматы не могут наказать

Недавно мужчина сменил прописку, и все меры по привлечению его к ответственности нужно проводить заново.

На сайте Zakon.kz выходила информация о том, что алматинец задолжал своим детям более 5 млн тенге алиментов. Юлия Бахтина с 2009 года от бывшего супруга получила около 600 тыс тенге, с 2012 года алименты мужчина не платит. Согласно казахстанскому законодательству, такие действия мужчины попадают и под административный, и под уголовный кодексы. Представитель Юлии юрист Полина Габдрахманова уже несколько лет пытается добиться привлечения должника к ответственности, но, пока что, безрезультатно. Совсем недавно стало известно, что все ее старания сведены к нулю - мужчина сменил прописку...

При этом должник на попытки привлечь его к ответственности, ощущая безнаказанность, говорит: "запаритесь пыль глотать".

Как рассказала юрист Полина Габдрахманова, 8 августа должник Б. сообщил их частному судебному исполнителю о том, что сменил место жительства (прописку) с Алматы на Талгар, предъявив адресную справку.

Согласно действующемузаконодательству, в случае, если должник, его имущество находятся на территории, на которую не распространяются полномочия частного судебного исполнителя, он обязан вернуть взыскателю исполнительный документ.

"Ввиду того, что действие лицензии исполнителя Кондратова С.В. распространяется только на город Алматы, он был вынужден вынести Постановление о возврате исполнительного документа взыскателю", - рассказала Полина Габдрахманова.

По этой же причине - из-за смены места жительства должника, Департамент юстиции Алматы отказал в принятии Представления частного судебного исполнителя о привлечении Б. к административной ответственности по ст. 669 КоАП. Что касается уголовного дела по ст.139 УК РК, то 19 июля этого года оно в пятый раз было возбуждено прокуратурой Жетысуского района и передано для расследования в УВД Жетысуского района, но никаких мер до сих пор не принято.

"И теперь из-за того, что законодательно должникам по исполнительным производствам не запрещено менять место жительство (прописки), Юлия Бахтина вынуждена искать нового исполнителя в Талгаре, который заново будет возбуждать исполнительное производство, инициировать исполнительные действия, что займет большое количество времени. Условно говоря, можно умышленно каждые три месяца менять прописку и, таким образом, уходить от какой-либо ответственности, и не только по алиментам, но от оплаты любых долгов", - говорит Полина Габдрахманова.

Согласно официальной статистике, в настоящее время в Казахстане находится на исполнении 171 066 исполнительных производств о взыскании алиментов. К уголовной ответственности по статье 139 УКРК (Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги)) в 2016 году было привлечено 106 человек, в 2017 году – 111, и только за 6 месяцев 2018 года - 70 человек.

К административной ответственности по статье 669 КоАП РК (Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа) было привлечено в 2016 году 10 006 человек, в 2017- 12 746 человек, за 6 месяцев 2018 года – 3449 человек.

Также, стоит отметить, что за период с 2015-2018 г. судами РК было рассмотрено 8 191 исковое заявление о лишении родительских прав, из них 7 267 родителей были лишены родительских прав.

Юрист считает, что, принимая во внимание рост в Казахстане числа уклоняющихся от уплаты алиментов родителей, требуется принятие государством решительных и незамедлительных мер.

"Согласно статье 27 Конституции РК, брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства. Государству необходимо издавать законы, которые, прежде всего, защищают уязвимые слои населения – детей и матерей, а не должников по алиментам. Необходимо законодательно запретить должникам по исполнительным производствам, не только выезд за границу, но совершение других регистрационных действий, в том числе, перемену места жительства (прописки) до полного погашения суммы задолженности, что будет стимулировать их к выполнению своих родительских обязанностей и более ответственно относится к ним остальным гражданам. В противном случае, все международные обязательства, принятые в рамках конвенций по защите прав детей, участником которых является Казахстан, все наши национальные законы в этой сфере, не более, чем чернила на бумаге", - заключила Полина Габдрахманова.

Между тем, еще в 2016 году предлагалось ограничить в ряде прав неплательщиков алиментов, что понуждало бы их к исполнению своих обязанностей. А в 2017 году Иоган Меркель рассказывал о мерах, которые Генеральная прокуратура РК планировала предпринять, дабы улучшить ситуацию с неплательщиками алиментов.

Ирина Капитанова

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