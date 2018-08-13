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Причину ослабления тенге назвали в Нацбанке

Курсообразование происходит под действием фундаментальных факторов

Фото : kursiv.kz13 августа 2018, 13:07

О ситуации на валютном рынке рассказали в Национальном банке РК, сообщает Zakon.kz.

Так, по результатам торгов на утренней сессии 13 августа тенге ослаб до уровня 363,15 за доллар США или на 1,8% по сравнению с предыдущим днем. Данное ослабление тенге происходит на фоне общего ослабления валют развивающихся стран.

Основными причинами ослабления валют развивающихся стран являются геополитическая напряжённость, а также протекционистская и санкционная политики США в отношении ряда развивающихся стран (Россия, Китай, Турция), что приводит к обострению дипломатических отношений.

Дополнительно, наблюдается общее укрепление курса доллара США на мировых рынках вследствие ожиданий по повышению процентных ставок ФРС США на фоне позитивных тенденций в экономике. Данные факторы в совокупности сформировали тренд перетока капитала с развивающихся рынков в развитые.

В настоящее время курсообразование происходит под действием фундаментальных факторов. Национальный Банк осуществляет постоянный мониторинг ситуации на валютном рынке, и в случае необходимости готов осуществлять интервенции, направленные на сглаживание значительных и дестабилизирующих краткосрочных колебаний курса тенге.


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