Доллар подорожал до 363 тенге

Ослабление тенге по отношению к доллару связано с продолжающимся ослаблением рубля.

Завершилась утренняя сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz.

По итогам утренних торгов, средневзвешенный курс доллара составил 363,15 тенге. Общий объем торгов - 411, 45 миллиона долларов при 135 сделках.

Курс валют в обменниках: доллар покупают/продают за 364,7-366,7 тенге, евро - за 414-417 тенге, рубль - за 5,31-5,39 тенге.

Напомним, что ослабление казахстанской валюты по отношению к американской связано с продолжающимся ослаблением российского рубля. В свою очередь, валюта соседней страны падает из-за панических слухов о введении новых беспрецедентных антироссийских санкций со стороны США.

В настоящее время курсообразование происходит без участия Национального Банка Казахстана. Национальный Банк Казахстана осуществляет постоянный мониторинг ситуации на валютном рынке, и в случае необходимости готов осуществлять интервенции, направленные на сглаживание значительных и дестабилизирующих краткосрочных колебаний курса тенге.

Нездоровится не только тенге: Курс турецкой лиры рухнул по отношению к доллару после заявления президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции. По состоянию на 12 августа в азиатско-тихоокеанском регионе курс составил 7,06 лиры за доллар, несколько ранее достигнув 7,24 лиры за доллар. Таким образом, с начала года лира потеряла около 40% своей стоимости.

Отношения между Анкарой и Вашингтоном обострились после того, как 1 августа США ввели санкции в отношении двух турецких министров: внутренних дел и юстиции. Это стало ответом американских властей на отказ Турции освободить задержанного в Анкаре американского пастора Эндрю Брансона. Турецкое правительство подозревает его в шпионаже и связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара считает террористом.

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